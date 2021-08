Ricardo Montaner publicó una foto de su esposa en la ducha: la reacción de Mau y Ricky

El cantante sorprendió a sus seguidores con una foto romántica de su pareja y el comentario de Mau y Ricky no tardó en aparecer.

Ricardo Montaner disfruta de unas mini vacaciones de La Voz Argentina junto a su mujer, Marlene Rodríguez, su hijo Mau Montaner y su nuera Sara Escobar en Bariloche. Allí aprovechó para ponerse romántico con su esposa y subió una foto de ella mientras se bañaba, lo que provocó el comentario incómodo de sus hijos, Mau y Ricky.

Los artistas aprovecharon un rato libre del programa para disfrutar de la nieve. En estos últimos días, Montaner compartió varias postales donde se destaca la belleza del lugar pero hubo una foto que dio que hablar: una imagen de Marlene, desnuda, de espalda a la cámara, con una espectacular vista de la ciudad nevada. “Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta ,Y al mar más profundo, bésale, con tu humedad…”, escribió el artista citando un fragmento de su canción “Bésame”.

Rápidamente, sus seguidores comenzaron a dejarle todo tipo de comentarios. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue el mensaje súper tajante de los hijos de la pareja, Mau y Ricky, que se mostraron algo incómodos. "Diossssssssssss", sentenciaron, sin filtro, al ver la foto sensual de su mamá y el comentario romántico de su papá.

La relación entre Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez

La pareja se casó en 1989 en Puerto de la Cruz, Venezuela, luego de varios años de noviazgo. Formaron una familia ensamblada junto a Alejandro y Héctor, los hijos del cantante de un matrimonio anterior, y Ricky, Mau y Evaluna, los que tienen en común.

“Cuando conocí a Marlene y nos embarcamos en esta aventura, ella venía con los mismos ideales de familia y ahí empezó todo”, reveló el cantautor en una entrevista. Cuando cumplieron 30 años de casados, Ricardo Montaner contó: “Hoy nos volvimos a casar, fue la sexta vez, me emocione tanto o más que la primera ¿Por qué será?. Me tomé esta ceremonia con tanta seriedad, que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún. Creo en el matrimonio y en él para siempre”.

Ricardo Montaner explicó por qué Stef Roitman no es parte de la familia

En un reciente reportaje que dio a la cadena Telemundo, el jurado de La Voz Argentina se presentó junto a sus hijos Mau y Ricky, Evaluna Montaner y su yerno Camilo, en República Dominicana. Allí habló de la unión familiar que hay en su círculo íntimo y destacó que parte de eso ocurre porque todos sus descendientes están casados.

“Me siento raro cuando se hace la salvedad con Camilo. Porque estamos acostumbrados a que Camilo, al igual que Sara (la pareja de Mau), que es mi nuera, y Pao y Gime (también casadas con sus hijos más grandes) son hijos”. El que no está casado es Ricky Montaner, que lo frenó y le preguntó: “¿Y Stef qué?”. Es posible que Ricky no recibiera la respuesta que quería, porque su padre fue terminante con la situación sentimental de los dos. “Stef no está casada todavía. Cuando se casen en enero ahí sí será de la familia. A partir de enero. Ella sabe”, sentenció.