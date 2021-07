Ricardo Montaner fue conquistado por la voz de una participante y le hizo una curiosa promesa

El cantautor argentino convenció a una joven mendocina para sumarse a su equipo con una tierna promesa.

Ricardo Montaner quedó impactado con una cantante mendocina en La Voz Argentina. El cantautor fue el primero en voltear su silla roja luego de que Candelaria Zeballos cantara "I have nothing" de Whitney Houston. Luego se sumaría Soledad Pastorutti, quien también quería sumarla a sus filas.

“Con tal de ganármela a ella, me puedo ir de rodillas desde aquí a la iglesia de Luján", prometió Montaner con el objetivo de que la participante lo elija para estar en su equipo. Dio más detalles del hipotético viaje a la Basílica advirtiendo también sobre cómo volvería: llegaré un poco cansando, me voy a casa de Luciano Pereyra, tomo agua, me como un asadito, me canto algo con él y me regreso también de rodillas".

“Fue muy contundente tu propuesta, Ricardo. Me encantaría compartir contigo este viaje”, expresó Candelaria e hizo saltar de su silla al coach, que casi rompe el protocolo para abrazarla. "Te debo el abrazo, pero te lo voy a dar", le dijo el autor del hit "Tan enamorados", que seguramente cumplió fuera de aire.

Ricardo Montaner tuvo que disputarse a Candelaria con Sole, que también se había dado vuelta para captarla en su equipo. El cantante le endulzó los oídos a la oriunda de Arequito para quedarse con la participante. “Desde que empezó tu carrera te he seguido y me declaro fan de todas las cosas que has hecho en tu carrera. Nadie canta parecido a ti y es una de las cosas más impresionantes que un artista debe tener".

Se ve que la estrategia le sirvió, porque finalmente Candelaria lo eligió. La pregunta ahora es ¿Cumplirá su promesa?

Qué le dijo la Sole

Soledad Pastorutti también volteó su silla durante la presentación de la mendocina y pretendía sumarla a su equipo. Sin embargo, Ricardo Montaner le advirtió: “Me cae muy bien tu marido, y me cae muy bien tu equipo también... pero esta te la voy a pelear (por Candelaria) no sabes cuánto”.

“No pude evitar darme la vuelta porque lo hiciste muy bien. Cuando empezó a crecer la canción dije ‘wow’ y no se me vino a la mente otra cosa que apretar el botón”, dijo La Sole y la invitó a ser parte de su equipo. Además, valoró el esfuerzo de la joven mendocina ya que con esa canción "la cosa puede salir muy mal o muy bien. No hay intermedios. Es tirarse a la pileta y no saber si hay agua. Lo hiciste con mucha agua y nadaste tranquila, y lo disfrutaste”,