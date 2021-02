Jonatan Viale entrevistó a Ricardo Darín en su programa en Radio Rivadavia y quedó al descubierto su intención de criticar las medidas del Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus en Argentina.

"No quiero meterte en un quilombo ni sacarte un título ni mucho menos, porque esa no es la intención...", inició diciendo Viale, justificándose de la catarata de preguntas maliciosas que le hizo al actor después: "¿Sentis que los gobiernos manejaron bien la pandemia, que la cuarentena duró demasiado, que se prometieron vacunas que todavía no llegaron, cómo lo estas viendo eso?.

La intención de Viale era muy clara, pero no le salió nada bien. La respuesta de Darín fue desde un lado comprensivo y preocupado por la crisis que trajo consigo la pandemia del coronavirus. "Jonatan, yo creo que los gobiernos de todo el mundo están haciendo lo que pueden", afirmó.

"Lo que pueden con los recursos que disponen y ahí ya es muy difícil meterse en un análisis que sea serio", siguió diciendo el actor y explicó cómo ve él la situación: "Hay una cuestión de percepción que vos podes decir 'me dijeron tal cosa y están haciendo tal otra' o 'han virado sobre la marcha' o 'han ido para atrás', pero la verdad al final de todos los análisis, cada gobierno está haciendo lo que puedo".

En este sentido, Darín destacó que la pandemia fue algo "absolutamente impensado" y que depende de cómo te agarre parado en el camino. "Yo creo que a nosotros no nos agarró muy bien parados", admitió, a pesar de "que tuvimos la ventaja de ver venir este tsunami con un poco de tiempo", ya que el virus comenzó en Asia y luego pasó a Europa. "Ahí tuvimos un poco de tiempo para maso menos prepararnos".

Finalmente, Darín lanzó una frase que era completamente lo contrario a lo que Viale había intencionado. "Te soy absolutamente honesto: yo creo que se hicieron cosas bien", afirmó el actor y explicó que el mayor de los temores era que colapsara el sistema de salud y en toda la Argentina "se enfrentó la situación como se pudo".

"Es posible que la cuarentena haya sido un poco extensa, pero es muy difícil responder a esto porque todos los días cambiaban los parámetros, teníamos una información contraria a la que recibíamos y eso es muy difícil", finalizó diciendo el actor.