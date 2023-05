Reto viral: encontrá la palabra "BARATA" en 10 segundos

Conoce los retos virales más entretenidos y poné a prueba tu mente. Descubrí cuál es el juego mental del momento.

Los retos visuales han conquistado las redes sociales una vez más, y esta vez se presentó uno de los desafíos más complicados hasta la fecha: encontrar la palabra "BARATA" en un mar de "BATATA". Este reto ha capturado la atención de los usuarios y se ha convertido en la actividad favorita durante la pandemia, brindando entretenimiento en medio del encierro. ¿Sos capaz de completarlo en tan solo 6 segundos?

¿Qué es un reto visual?

Para aquellos que no están familiarizados con los retos virales, se trata de juegos de ingenio que ponen a prueba nuestras habilidades cognitivas. Aunque puedan parecer sencillos a simple vista, estos desafíos están diseñados para que pongamos a prueba nuestra capacidad de observación y concentración en cuestión de segundos, tal como se indica al comienzo de cada reto visual.

Los retos mentales presentan diferentes niveles de dificultad, y este en particular está dirigido a personas con gran capacidad de atención y experiencia en este tipo de desafíos. La clave para triunfar en estos juegos visuales está en prestar atención a los detalles, observar detenidamente la imagen y poner en práctica nuestras habilidades de análisis en un tiempo limitado.

Consejos para resolver el reto visual

Encontrar la palabra "Barata" en 6 segundos, en medio de una sopa de "Batata"

Tenés tan solo 6 segundos para lograrlo, por lo que utilizar un cronómetro puede ser útil para registrar cuánto tiempo te lleva. ¡Preparate, respirá y comenzá! No te olvides de prestar mucha atención a los detalles en medio de esta sopa de letras que a primera vista es abrumadora.

La solución al desafío

Si no lograste encontrar la palabra "BARATA", no te sientas mal. No es tan sencillo como parece. Pero si lograste resolverlo, ¡felicidades! A continuación, encontrarás la respuesta correcta:

La palabra "BARATA" se encuentra en posición horizontal. La sopa de letras está compuesta por 4 columnas, y la palabra "BARATA" comienza en la columna número 3, al final de la columna.

Este reto visual demostró ser un verdadero desafío para la mente, poniendo a prueba nuestra agudeza visual y capacidad de concentración en un tiempo limitado. Si te gustan este tipo de desafíos, no dudes en explorar otros retos visuales disponibles en las redes sociales. La diversión está garantizada mientras entrenás tus habilidades cognitivas.

Otros desafíos virales

En 2021, se popularizó otro desafío visual que consistía en mirar una imagen negra repleta de puntos blancos formando ondulaciones y alejar la vista de la pantalla para intentar descifrar qué números aparecen en el centro. Para este tipo de desafíos, entrecerrar los ojos con fuerza también puede ayudar.

El número que aparece en pantalla es de cuatro cifras. Mientras algunos vieron un 3264, otros vieron un 1246, 1240, 3240, 1244, entre muchos otros más. Este reto generó una gran obsesión en las redes sociales, especialmente en Twitter, plataforma en la que sigue viralizándose hasta el día de hoy.

Qué número ves.

De acuerdo con la información que circuló al respecto, varios profesionales de la vista aseguran que el número correcto de ver es 1240 y que si ves otro es porque podrías tener algún problema de la visión. Se dice que si viste un 3240 podrías tener astigmatismo en alguno de los dos ojos; si viste un 3246 podrías tener astigmatismo y miopía; si viste un 1246 podrías tener solo miopía y que si viste un 1240 tendrías visión perfecta.

Aunque al principio parecía que esta información no estaba respaldada, más tarde se publicó un estudio de The National Eye Institute en el que los especialistas analizaron este desafío y llegaron a la conclusión de que esta imagen podría ayudar a las personas a identificar sus problemas de vista, ya que muchas veces pasan desapercibidos.