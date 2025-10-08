La filosofía ambiental del rey Carlos se convertirá en una película

FOTO DE ARCHIVO: El rey Carlos de Reino Unido asiste a una recepción sobre naturaleza y finanzas en Lancaster House en Londres

La filosofía medioambiental del rey Carlos será el centro de un documental de Amazon Prime llamado "Finding Harmony: A King's Vision", que se estrenará a principios del próximo año, dijo su organización humanitaria en un comunicado el miércoles.

El monarca británico, de 76 años, habló por primera vez de los peligros de los "envases de plástico indestructibles" y de la contaminación de los "infinitos automóviles y aviones" a principios de la década de 1970, mucho antes de que se convirtiera en un asunto global.

La película, que estará disponible en Prime Video de Amazon, explorará la historia de la creencia de Carlos de que la naturaleza es el núcleo del bienestar humano y enfatizará la necesidad urgente de proteger el medio ambiente.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Carlos recordó recientemente que antes lo consideraban "bastante chiflado". Pero sus preocupaciones ahora son compartidas por todo el mundo, y dijo que espera que la película ayude a que sus ideas lleguen a un nuevo público.

"La naturaleza nos sustenta, somos parte de ella. Por lo tanto, lo que le hacemos a ella, nos lo hacemos a nosotros mismos", afirmó Carlos en el comunicado de la King's Foundation.

Su campaña ambiental ya ha inspirado a sus dos hijos. El heredero al trono, el príncipe Guillermo, fundó la organización humanitaria Earthshot, que ofrece premios multimillonarios para financiar tecnologías ambientales, mientras que su hijo menor, el príncipe Enrique, defiende causas relacionadas con la conservación y la vida silvestre.

La película examinará los proyectos de Carlos en su residencia de Highgrove y en Dumfries House, parte de The Kings Foundation, así como en India y Guyana.

"Sorprendentemente pocas personas en todo el mundo conocen la profundidad de la lucha que durante toda la vida llevó al rey a armonizar la naturaleza y la humanidad", dijo el director de la película, Nicolas Brown, en un comunicado.

La alianza con Prime Video se da mientras la familia real adopta cada vez más las plataformas de medios globales. A principios de octubre, Guillermo apareció en un programa de Apple TV, mientras que Enrique, quien ya no es miembro activo de la realeza, tiene un contrato con Netflix.

Con información de Reuters