Venus Psíquica reveló qué pasará con la salud de Thiago Medina tras recibir el alta: “Quiero decirles”.

La vidente Venus Psíquica reveló qué pasará con el ex participante de Gran Hermano Thiago Medina, después de recibir el alta médica y continuar con su recuperación en su domicilio. Qué dijo.

En el video que compartió en su cuenta de X, Venus Psíquica contó que "muchas personas" le preguntaron si ella había dicho que Thiago Medina "no tenía esperanzas" cuando estaba internado en terapia intensiva, tras el accidente que sufrió el 12 de septiembre mientras manejaba su moto. "Les quiero decir a todas esas personitas que me han preguntado de ello que no es así. Ustedes pueden ir ahí y ver la videncia", explicó.

En ese video, la vidente recordó que dijo "que el chico se iba a recuperar cuando muchas personas decían lo contrario". "Hay mucha controversia, creo, y me preguntan eso", siguió y agregó: "Mis dioses vieron desde el primer día que el chico se iba a recuperar y nosotros lo dijimos".

Cómo seguirá la recuperación de Thiago Medina, según Venus Psíquica

Luego, Venus Psíquica se remontó a las videncias que hizo desde el 12 de septiembre. "Desde ese momento mis dioses decidieron tratarlo, cuidarlo, sanarlo espiritualmente, a través de mí, a través de mi energía. También quiero contarles a los papás, a él si me está escuchando, a la familia, que desde ese día que hicimos la videncia y dijimos que el chico se recuperaba nunca dijimos lo contrario. Dijimos que se recuperaba", explicó.

Venus Psíquica reveló qué pasará con la salud de Thiago Medina tras recibir el alta: “Quiero decirles”.

"Desde ese día no hemos parado y seguimos en su recuperación. Todas las noches viajamos espiritualmente con nuestra energía, con mis dioses, a sanar hasta que terminemos de sanar. Muchísimas gracias a todos. Miren mi perfil y ustedes corroborarán lo que mis dioses me han dicho", agregó la vidente.