Un estudio reveló que Tinder hace más difícil enamorarse

Un estudio de la Universidad de Viena reveló que la excesiva búsqueda de perfiles en las aplicaciones de citas hace más difícil que la gente se enamore.

Un estudio realizado por la Universidad de Viena reveló que la excesiva búsqueda en las aplicaciones de citas podría estar haciendo más daño de lo que se cree en materia de amor. Un grupo de especialistas entrevistó a más de 400 jóvenes sobre el uso de este tipo de apps, entre lo que también se les consultó por cómo deciden si aceptar o no un perfil.

Se acerca el Día de San Valentín (14 de febrero) y pese a tratarse de una celebración importada, la misma creció mucho en popularidad en los últimos años. De esta forma, las aplicaciones de citas incrementan su movimiento en estas fechas debido a que nadie quiere pasar solo el Día de los Enamorados.

La Universidad de Viena realizó un estudio para el que entrevistó a 464 jóvenes usuarios de este tipo de apps. Los investigadores concluyeron, entre otras cuestiones, que los sentimientos de dudar de uno mismo y de desconcierto son disparados por la exposición a ver decenas de perfiles. En ese sentido, la líder de la investigación, Marina Thomas, sugirió que aquellos usuarios que están interesados en conocer personalmente a otros usuarios, deberían restringir la cantidad de perfiles que deslizan y no distraerse con gratificaciones dentro de la aplicación, como likes o matches.

En aplicaciones como Tinder o Bumble, los usuarios ven perfiles de otras personas que la app sugiere y deben deslizar hacia la derecha si les gusta lo que ven, o a la izquierda en el caso de que no. Los investigadores analizaron que el matchear con alguien puede hacer sentir bien a la persona y hasta hacerla soñar con una futura relación.

Pero a la vez advirtieron que el hecho de que la aplicación premie el uso frecuente y la cantidad de match pueden generar adicción. Inclusive, muchos usuarios revelaron que raramente conocen personalmente con quien matchean, manteniendo el proceso dentro de la aplicación. Entre los resultados que descubrieron los investigadores se encuentra que mientras más utilizan la app los usuarios, más peligro corren de deslizar excesivamente.

Esto se produce porque aplicaciones como Tinder ofrecen una potencial recompensa sin la necesidad de sufrir un rechazo visible. Además, hace que los usuarios sean más selectivos cuando se les presentan numerosas opciones, a la vez que tienen expectativas más altas por su elección final. Pero el hecho de encontrar una opción suficiente no hace que los usuarios dejen de deslizar, ya que buscan "maximizar las ganancias". Finalmente, los especialistas aseguraron que quienes hacen swipe excesivamente se sienten más abrumados por la cantidad de posibles parejas que aquellos que lo hacen de forma moderada.

"Odio a los pelados": la insólita reseña en Tinder que se volvió viral

En muchas ocasiones se viralizan videos o imágenes en redes sociales por la importancia o interés que las mismas pueden tener para las personas. En esta oportunidad, se hicieron eco de la insólita manera de una joven a la hora de mostrar su perfil en Tinder.

Su nombre es Birsa, tiene 19 años y dejó en claro su rechazo a los pelados. "La que anda tranquila es Birsa Tinder", escribió la usuaria de Twitter @AkiNoMeMaquillo, quien compartió el perfil en su cuenta y se mostró sorprendida al igual que las personas que interactuaron con el tuit.

El mensaje de repulsión fue reflejado de manera explícita. "Tuve dos páginas antipelados y las dos me las cerraron, pero mantengo mi espíritu", subraya el perfil que reflejó su interés por la astrología. El tuit se convirtió en viral y miles de usuarios se lo tomaron con gracia.

"Los pelados son seres antinaturales. No pasarán ni contaminarán mis genes pelo portantes", consideró sin tapujos. No obstante, en el cierre de su reseña no fue tan tajante. "Me gusta el tema de la paz", dijo.