Un hombre relató el calvario que vivió tras sufrir un fuerte accidente que derivó en una situación desopilante. Le tuvieron que poner un yeso en la mano, pero ahora no puede quitarse una campera.

Twitter es un mundo completamente sorprendente, en el que miles de usuarios y usuarias comparten pensamientos, ideas y también experiencias. Justamente, en las últimas horas, se viralizó un comentario sumamente insólito de un hombre, quien relató una difícil experiencia que tuvo a nivel personal: sufrió un accidente, le pusieron un yeso en la mano y no puede sacarse la campera.

Todo comenzó a partir del testimonio que relató el mexicano Axel Fernando, cuyo usuario es @AxxRess. Según indicó, protagonizó un choque con su moto y debió ser atendido de urgencia por un grupo de médicos. Curiosamente, y debido a la inmediatez con la que había que resolver el problema, no le permitieron quitarse el abrigo, un detalle que le hizo cambiar su vida.

"Le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra. No me dejó y ahora no puedo quitármela", contó Axel, que además mostró una foto en la que claramente se ve que no puede quitarse la campera. Luego, y a modo de broma, recordó al "Dr. Nick", de los Simpson. "¿Qué siguen el método del doctor Nick Riviera?", expresó. Y la viralización del tuit fue inevitable.

Así le quedó el yeso que le impide sacarse la campera.

Para colmo, el hombre mexicano advirtió que desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sitio en el que se atendió, no le brindaron las indicaciones médicas correspondientes para saber cómo cuidar el yeso. "No quiero ser alarmista, pero me quiero bañar. ¿Qué procede con mi yeso?", preguntó nuevamente en Twitter, donde rápidamente se llenó de comentarios.

¿Qué hizo el usuario para poder quitarse la campera? Debió asistir nuevamente al centro médico para que le quitaran el yeso. Para ello, los miembros del equipo de salud debieron romperlo con una pequeña máquina de motosierra.

El tuit que se volvió viral

Un argentino puede adivinar el interno de cualquier colectivo 110

Un usuario Twitter sorprendió al mostrar un chat con su amigo Alan, quien con tan solo una foto del interior del transporte público puede adivinar el número de interno de cualquier colectivo de la línea 110. Una habilidad que sorprendió a muchos internautas y que obtuvo un alcance masivo.

"Tengo un amigo que le mandás una foto de cualquier 110 y te adivina el interno”, se podía leer en el tweet que se volvió viral hace algunas semanas. El mismo alcanzó más de 150 mil likes y cientos de comentarios que mostraban el shock por este talento tan particular. Alan se conoce de memoria los 68 coches que componen la línea 110 de colectivos y con tan solo mirar un detalle de los vehículos a través de una foto puede adivinar en cuál viajan sus amigos.

En dialogo con Crónica, el joven admitió su sorpresa por el fenómeno que generó su talento. "Los colectivos son algo que me fascina y por eso estoy muy contento con esta repercusión. Todo el mundo está conociendo mi don", expresó Alan todavía atónito por la llegada que ganó con su habilidad. "Capaz me paro en una parada de colectivo y a dos cuadras ya puedo saber qué coche es", continuó el joven.