Sofía Bonelli disparó contra Mariana Nannis, Alex y Charlotte: "Son un asco y una mentira"

Después de los repudiables mensajes de Alex Caniggia llegó la respuesta de Sofía Bonelli, que no se guardó nada y disparó contra Mariana Nannis y sus hijos.

Después de las desubicadas palabras de Alex Caniggia contra Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia salió a responder con todo y prometió venganza contra el mediático, su hermana y su madre: "Los voy a hacer mierda uno por uno". La mala relación entre el ex futbolista y Mariana Nannis volvió a tomar notoriedad pública después de que la defensa de Nannis pidiera la detención de Claudio Caniggia por violencia de género.

Desde que Claudio Caniggia y Mariana Nannis se separaron la relación entre ellos transcurre principalmente en tribunales. Mientras el abogado de Nannis confirmó el pedido de detención para el ex futbolista por la causa de violencia de género que lo tiene como protagonista, Alex Caniggia decidió lanzar una serie de historias en las que destrozó a su padre y a su novia actual con mensajes bastante fuera de lugar, tratando de "traba horrible" a Sofía Bonelli.

"Hola, me cansé de callarme", comenzó la historia que publicó este sábado Sofía Bonelli, tras los duros mensajes de Alex Caniggia. "Los voy a hacer mierda uno por uno. Son un asco y una mentira", continuó la modelo apuntando directamente contra Mariana Nannis y sus hijos. Si quedaba alguna duda de quiénes eran los destinatarios del mensaje de Bonelli, ella misma se encargó de aclararlo: "Truchita niña y truchito niño y trucha la madre. Todos una mierda. Nadie se salva".

El picante mensaje de Sofía Bonelli contra Mariana Nannis, y Alex y Charlotte Caniggia

Los terribles mensajes de Alex Caniggia contra su padre

Es sabido que Claudio Paul Caniggia y Alex llevan bastante tiempo distanciados: el ex participante de MasterChef Celebrity 2 se puso del lado de su madre tras la escandalosa separación. "Yo te recomiendo que a mi madre le vayas pagando la herencia que con el tucumano te estás gastando", comenzó disparando Alex Caniggia contra su padre en sus historias de Instagram hace solo unas horas. "Estás mal de verdad pero no nos está preocupando... que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando", continuó el mediático con su repudiable mensaje.

Pero eso no fue todo, porque después publicó otra historia, en la que volvió a disparar muy violento tanto contra su padre como ante su novia, Sofía Bonelli. "Cada día más viejo y pelado… y de novio con el que mea de parado", fue la segunda story que compartió el mediático Alex junto con una imagen del ex futbolista en un restaurant. Una nueva oportunidad en la que el ex participante de MasterChef Celebrity volvió a hacer comentarios repudiables contra su padre, del que no suele hablar en público desde hace tiempo.