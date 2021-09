Seba Domínguez criticó a los hinchas argentinos y lo destruyeron en redes: "Te comió el personaje"

Sebastián Domínguez se quejó de la gente que se sube a la ola de elogios a la Selección Nacional y lo destrozaron en las redes sociales.

Sebastián Domínguez se convirtió en tendencia en las redes sociales por sus críticas por el éxito de la Selección Argentina en la Copa América, y miles de usuarios lo destrozaron. El exjugador y actual analista de fútbol apuntó en F90 (ESPN) contra aquellas personas que se suben a la ola de elogios hacia el equipo capitaneado por Lionel Messi con duras palabras, lo que lo volvió viral en Twitter pero también consiguió miles de insultos, memes y burlas.

Tanto en las redes sociales como en casi gran parte del país, la Selección Argentina se encuentra en un estado de gracia en cuanto al apoyo que recibe, tras haber ganado la Copa América en el Maracaná, nada menos que ante Brasil. Para evidenciar cómo banca el público al combinado nacional basta mencionar que en sólo una hora se agotaron las 17 mil entradas que se pusieron a la venta para el partido de este jueves ante Bolivia en el Monumental. Pero el equipo de Messi también recibe críticas, mayormente por parte de periodistas de ESPN.

En ese sentido, Sebastián Domínguez se hizo tendencia después de dar una polémica opinión sobre el público argentino en las redes sociales. Es que al exfutbolista, además de molestarse por los rendimientos del equipo de Scaloni, apuntó contra aquellas personas que festejan la Copa América en Twitter y ganan seguidores de esa forma. "Dejaron de analizar futbol. Yo le perdí el respeto a esa gente, es una forma de tratar de pertenecer a algo que está mal", aseguró Domínguez en F90.

Atento a las críticas que recibió, Domínguez escribió una serie de tuits intentando explicar sus palabras, pero lo único que logró fue que más personas lo cruzaran con dureza. "La carrera por hacer memes cuando la selección no ganaba es la misma hoy por ser el más Argentino de los Agentinos. ESO ESTÁ MAL. El resultado es muy importante pero no es lo único. Tener más o menos seguidores, pertenecer o no. Que pavada. Tw nunca tuvo que ver con la vida real", comenzó asegurando el ex futbolista en su Twitter.

Las respuestas al ex futbolista fueron lapidarias. Además de acusarlo de operar para echar al actual presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y al DT del seleccionado, Lionel Scaloni, miles de usuarios llenaron su publicación con insultos, burlas y divertidos memes protagonizados principalmente por el entrenador del combinado nacional. Entre otras críticas también le apuntaron que se lo "comió el personaje".

Domínguez y un archivo que lo deja mal parado

Así como el actual analista de ESPN se molestó por las cuentas que crecen en seguidores solo por subir material de la Argentina con la Copa América, también se quejó de que tener más o menos seguidores no es importante a la hora de dar una opinión. Un comentario algo hipócrita que algunos usuarios le hicieron notar, recordándole cuando le dijo a un usuario: "47 seguidores...eso es fracasar".