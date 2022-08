Quiso ayudar a una chica borracha en un boliche y se enteró de algo inesperado: "Una quiere ser buena"

Una usuaria de Twitter publicó la particular historia que protagonizó durante el fin de semana y se volvió viral en las redes sociales.

Una joven se volvió viral en Twitter luego de contar una insólita historia que vivió en primera persona durante el fin de semana al intentar ayudar a una desconocida alcoholizada. Lo que parecía una velada normal de boliche terminó con un giro inesperado que la protagonista decidió tomarse con humor y contarlo en redes sociales, pero podría haber tenido un triste desenlace.

Bianca Di Crocco es el nombre de la joven que contó en la red social del pajarito la anécdota que vivió durante una noche de boliche. Todo comenzó cuando quiso ayudar a una chica que estaba borracha y, aparentemente sola, para que consiguiera a alguien que la acompañe a su casa una vez finalizada la fiesta. "Ayudé a una mina en el boliche porque estaba mal, me habló de un pibe que la gustaba y que le iba a escribir para volverse juntos", comenzó el relato de la internauta que se volvió viral en pocas horas.

Rápidamente, la historia llamó la atención de miles de internautas, pero nadie imaginó el desenlace que tuvo la historia. "Yo la re alentaba a que le escriba y se vaya con él", terminó el relato Bianca antes de rematarlo con el inesperado final. Luego, contó: "El pibe en cuestión era mi novio".

La joven oriunda de Neuquén empezó a recibir cientos de respuestas a este tweet, muchas de ellas aseguraban que su pareja le era infiel. Por este motivo, Bianca decidió contar un poco más de detalles de la situación: "Ella no sabía que era mi novio y él no me gorreo, que se calmen". "Una quiere ser buena y le pasan estas cosas", contestó otra internauta con gran complicidad a la joven y fue la última interacción que mantuvo sobre el tema.

Los memes en respuesta del tweet viral