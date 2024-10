Probó una comida permitida solo para mayores de edad y su reacción generó controversia.

En el amplio mundo de las redes sociales, hay muchos usuarios que graban sus reacciones ante diferentes situaciones y esperan a la interacción de los demás internautas. Precisamente, una periodista decidió grabar el momento en que probaba una comida "para adultos" y se volvió viral.

Danielle Kate Wroe es una cronista del diario The Mirror que decidió compartir su experiencia al probar una comida hecha solo para mayores de 18 años. Durante un viaje a Islandia, la comunicadora se acercó a un supermercado y, tras mostrar su documento para cerciorar que era mayor de edad, pudo comprar el platillo preparado con Pepper X, una de las pimientas más fuertes del mundo. Es por este motivo en particular que solo los adultos pueden consumirla.

A través de redes sociales, Danielle se grabó mientras comía el platillo y su reacción se volvió viral. “Me gusta pensar que puedo soportar el picante y creo firmemente que la mayoría de las comidas pueden mejorarse un poco con una pizca de chile o un poco de salsa picante, según de lo que se trate", empezó por adelantar. Luego, explicó que solo hay dos preparaciones accesibles con este ingrediente: un arroz en la India y macarrones con queso islandeses, este último fue el que compró la comunicadora.

Ante esto, la cronista probó y no logró tolerar el picante como ella esperaba. "Al principio, pensé que mi tolerancia a las especias había aumentado enormemente, ya que ni siquiera sentí un cosquilleo en la lengua. Pero fue una falsa alarma, ya que segundos después, mi boca se inundó con una sensación que no era nada agradable. Y eso fue antes de que siquiera hubiera probado el chili con carne de res del final", confesó. Luego sumó: “Me obligué a tomar un bocado de chile, pero el dolor fue empeorando cada vez más. Intentaba desesperadamente no rendirme y beber un trago de agua, pensando que podría aguantar la ola de dolor, pero me hormigueaba toda la boca y necesitaba agua, de inmediato. Tomé un pequeño sorbo y pareció calmarme la boca al instante, así que pensé en darle otra oportunidad al plato preparado y tomé otro bocado, esta vez con los macarrones y el chile”.

Por último, sentenció: "Esa fue la gota que colmó el vaso, y necesitaba beber desesperadamente debido al calor. Bebí 500 ml de agua, lo que me hizo sentir increíblemente hinchada e incómoda, lo que, combinado con los ojos llorosos y el hormigueo en la boca, no fue la mejor sensación del mundo”.

Cuál es el método para lavar verduras que puede dañar electrodomésticos y provocar enfermedades

El tratamiento que se le debe dar a las verduras antes de consumirlas es obligatorio y necesario para evitar enfermedades, pero no todos los procedimientos que circulan son la mejor opción que tienen las personas. Algunos tutoriales pueden generar una contaminación cruzada que va a derivar en severos problemas de salud.

Con el objetivo de ahorrar tiempo y poder lavar una gran cantidad de verduras que sea posible en un solo intento, las personas acceden a la réplica de tutoriales que son bastante dudosos y que no explican cuáles son los riegos. Esto no quiere decir que se desaconseje desechar aquellos trucos, métodos o hacks caseros que circulan, pero se debe mirar con atención lo que proponen y qué tan coherentes son los pasos.

En TikTok, una mujer le mostró a otros usuarios que pudo lavar una gran cantidad de lechuga en un solo paso sin tener hacer mucho esfuerzo y perder tiempo, debido a que la colocó dentro del lavarropas. Una decisión que de por sí es polémica, pero que también es peligrosa cuando se produzca el consumo de la verdura.

Los lavarropas por general cuentan con una gran cantidad de químicos que se colocan para quitar manchas de las prendas. Estos no siempre se disuelven del todo al entrar en contacto con el agua y sus restos pueden quedar adheridos a la superficie. Por otro lado, las verduras contienen bacterias o insectos que al desprenderse quedarán dentro del objeto.

En los comentarios del video se puede observar que las personas le señalan que lo realizado no es lo correcto. "Los vegetales podrían dañar al electrodoméstico. Incluso estarías transfiriendo bacterias", le señaló un hombre. "Todavía quedan restos de detergente en la lavadora", agregó otra persona.