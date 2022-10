Perdió las llaves de su auto y las encontró junto a una particular carta: la historia viral que sorprendió en Twitter

Un usuario de la red social del pajarito decidió compartir la impactante historia y sorprendió a varios internautas.

El usuario de Twitter @diburina se volvió viral en esta red social luego de contar una historia que sorprendió a varios internautas. Resulta que la persona detrás de esta cuenta reveló que había perdido las llaves de su auto y luego las encontró junto a una peculiar carta.

"Se me cayó la llave del auto en la calle (bolsillo agujereado). A la vuelta encontré el coche abierto, la llave adentro, y este cartel", empezó por relatar en el tweet que compartieron varios usuarios de la red social. En un momento de distracción, la usuaria de Twitter perdió las llaves del vehículo a causa de haberlas guardado en un bolsillo roto, pero gracias a un buen accionar pudo volver a tenerlas en su poder.

En la carta que encontró junto a sus llaves, y a la cual le sacó una foto para compartir en Twitter, la persona que halló las llaves le explicó cómo se había dado la situación. "Hola, buenas. Encontré tus llaves. Te las voy a dejar adentro de la guantera", se puede leer en el papel que brindó la información exacta de dónde se encontraban las llaves.

Posteriormente, la usuaria de Twitter concluyó la historia emocionada: "No faltaba nada. Gracias, persona desconocida. Dios te proteja. Que te vuelva buen karma y que los hados te sean favorables". Además, también pidió que la historia se viralizara para poder hallar a la persona que la ayudó y pudiera enviarle un regalo por su gesto. "Me gustaría que la persona pueda ver esto y regalarle torta, chocolate, vino, birra, champán", aseguró.

Se escapó su perra de una guardería y el emotivo encuentro conmovió a todos

Julia es el nombre de la joven que le tocó vivir un inesperado hecho durante el fin de semana largo. Se fue de viaje, dejó a su perra en una guardería pero le avisaron que se escapó, estuvo cinco horas perdida, pero finalmente se reencontró con el animal, historia que relató a través de sus redes sociales.

"Me fui a mi ciudad por el finde largo, y no pude llevar a Juana como hago siempre, así que quedó en una guardería. Hoy a la mañana, tipo 9am, me avisaron que se había escapado y no podían encontrarla", comenzó el relato de Julia, quien se expresó a mediante su cuenta de Twitter. La joven había viajado desde Rosario capital hasta su ciudad natal, a 100 kilómetros.

"Mi novio salió a buscarla, se sumó más gente, para las 11 de la mañana había unas cuatro cuadrillas buscándola", indicó. Lo que parecía una búsqueda sencilla, tardó más de lo pensado generándose un momento de tensión absoluta. "Ya no había rastros, una moto primero la seguía pero la perdió de vista. Mucha gente buscándola, pero a ciegas. Salí volando a Rosario", dijo.

Distintas personas se hicieron eco de la situación y en redes comenzaron a publicar su foto, con el objetivo de cooperar con la búsqueda. En un momento, escuchó a su madre gritar el nombre de la perra y finalmente lograron su cometido: se encontraba a 8 kilómetros de donde escapó "en contramano, cansada, perdida y asustada".

odo no terminó ahí, ya que una vez que la vio, salió corriendo para agarrarla pero al animal le dio miedo y escapó. "En un momento, un auto la cerró y abrió la puerta. Juana se subió y se acostó. Totalmente asustada, pero también cansada. Todos empezaron a aplaudir", precisó. El relato de Julia se volvió viral en las redes con miles de me gustas.