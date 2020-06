Panelista de Baby Etchecopar advirtió que romperá la cuarentena

Gabriel Levinas es un periodista macrista que integra el equipo de "Basta Baby", el programa del siempre polémico Baby Etchecopar. Hasta ahora, por integrar el grupo de riesgo y debido a las medidas de aislamiento obligatorio, el panelista salía desde su casa por videollamada. Pero eso se terminó.

"Decidí no aceptar mas la cuarentena impuesta por el gobierno ya que es anticonstitucional. Voy a cuidarme a mí y a los demás como considere adecuado. La única forma legal de impedirme la libre circulación es el Estado de sitio. Ellos hacen lo que se les canta. Yo también", escribió Levinas, en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, no quedó en claro a que se refiere por "no aceptar más la cuarentena", debido a que los comentarios lo animaban a salir a la calle o a tomarse "un taxi" para ir al canal, pero el periodista lo rechazó rotundamente.

"Una cosa es no aceptar órdenes y otra suicidarse", "dije que me iba a cuidar, no a suicidar", aclaró el periodista en diversos comentarios. Tampoco supo explicarse muy bien a quienes lo criticaron por su decisión y le pidieron que "renuncie a un respirador" en caso de necesitarlo por su desobediencia.

"Tranqui, tengo prepaga desde hace mucho, ellos se encargan. Cuando un chorro es herido en un asalto se lo lleva al hospital. Quedate tranquilo que los médicos hicieron el juramento hipocrático", expresó.