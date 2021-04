Uno de los peores días en la vida de la famosa artista.

Estas últimas horas fueron de las más difíciles en la vida de Oriana Sabatini, ya que murió su abuela "Betty" y le tocó despedirla apenas a la distancia mediante las redes sociales. La actriz, cantante y modelo argentina de 25 años escribió "te voy a extrañar demasiado" desde Italia, a través de su cuenta oficial de Instagram (@orianasabatini).

"Ojalá el abuelo te haya recibido con el abrazo más grande y una cervecita, como te gustaba a vos. Llenen el cielo entero de locuras y amor. Volá alto, ´abu´", agregó con relación a "Don Osvaldo", el compañero de vida de la mamá de "Ova" y de la fenomenal extenista Gabriela Sabatini.

Oriana sufrió este doloroso deceso de su abuela "Betty", quien tenía 81 años y la había acompañado en muchos momentos de su infancia y de su adolescencia. Este domingo, "Ova", "Gaby" y Catherine Fulop -la madre de "Ori"- le dieron el último adiós. El cortejo fúnebre llegó hasta el cementerio Jardín de Paz, de Pilar, donde los familiares y amigos más cercanos asistieron a un pequeño responso en la capilla. Fue todo muy breve como consecuencia del contexto que se vive por los peligros que implica la pandemia de coronavirus.

La novia del futbolista Paulo Dybala está viviendo en Turín junto al cordobés que juega en Juventus, el club más popular de Italia, por lo que no pudo regresar a su país natal para despedir a "Betty" y solamente se aferró a la red social que más utiliza para recordarla.

El recuerdo de la artista para su abuela "Betty".

La vida de Oriana Sabatini

Nacida el 19 de abril de 1996 en Buenos Aires, trabajó en el teatro, la televisión y la música como protagonista de diferentes éxitos, como por ejemplo: Porque te quiero así, Aliados, Tu cara me suena 2, Perdida, Secreto bien guardado, Love me Down Easy, Stay or Run, What U Gonna Do, Ya no hay fuego y Levántate y anda.

Además, su reconocimiento tanto nacional como internacional por su destacada labor en los diversos ámbitos le valió diferentes premios y nominaciones como el Kids' Choice Awards Argentina, el MTV Europe Music Awards y los Martín Fierro. Ella tiene más de 5,3 millones de seguidores en "Insta", más de 711 mil en Twitter y promete ser una de las grandes figuras del ambiente artístico a mediano plazo.