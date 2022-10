Nik lanzó un insólito comentario tras el título de Boca y quedó en ridículo

El humorista gráfico realizó una polémica publicación en contra de Boca minutos después de la definición del campeonato de la Liga Profesional.

Minutos después que Boca Juniors se consolidara como el campeón de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, Nik generó polémica en redes sociales tras publicar una insólita ilustración. En su cuenta de Twitter, el humorista gráfico hizo referencia al triunfo del Xeneize gracias a que River le ganó a Racing a último momento.

En su gráfico, se puede ver a Gaturro y su novia Ágatha agarrados de la mano, pero con la diferencia de que están vestidos con una camiseta de River y de Boca respectivamente. En este dibujo, el ilustrador hincha del Millonario hizo referencia a la ayuda que le brindó su equipo a Boca Juniors, tras ganarle el partido a Racing. Precisamente, Armani le atajó un penal al club de Avellaneda y además Miguel Borja metió un segundo gol en los minutos finales del partido, motivo por el que le ganó a Racing y ayudó a Boca a consolidarse campeón.

"Vamos BOVER campeón!!!!!!", escribió Nik como descripción de su ilustración. Además, dentro del mismo dibujo también podía verse la inscripción: "Dale Bover, somos campeones juntitos".

Este dibujo generó gran polémica, ya que hubo varios hinchas de Boca que lo criticaron mientras que varios hinchas de River no podían creer lo que decá. Unos minutos más tarde, Nik también compartió un video en forma de meme en donde se leía "Armani llegando al vestuario de River", y se veía a un grupo de hombres celebrando la llegada de otro haciendo referencia al arquero.

La bizarra ilustración de Nik sobre la muerte de la Reina Isabel II y Maradona que generó repudio en redes

Tras la muerte de la Reina Isabel II, el ilustrador Nik publicó un dibujo en sus redes que generó gran repudio. En su ilustración gráfica, el autor de Gaturro incluyó a Diego Armando Maradona y Lady Di, una decisión desacertada que lo llevó a recibir una oleada de críticas por parte de los internautas de Twitter.

En su ilustración de "despedida" a la monarca inglesa, Nik la dibujó recién llegada al cielo y posada en una nube. En la misma la acompañaban Lady Di, la difunta de la princesa y ex esposa del ahora Rey Carlos, además, también incluyó una ilustración de Diego Armando Maradona. Rápidamente, el dibujo se viralizó y le llovieron las críticas al autor, una situación habitual con sus publicaciones, ya que está acusado de plagio.

Además, en la viñeta se puede ver un diálogo entre Isabel II y Maradona. Con una pelota de fútbol en la mano, El Diez dice: "¿Hacemos un cabeza, Jefa?". A esto, se le suma una viñeta de la máxima figura de la realeza que replica: "Ok, Diegou". Además, Nik escribió como descripción de la ilustración: "En el cielo somos todos iguales".

Las respuestas no tardaron en llegar y una gran oleada de críticas persiguieron a Nik, entre ellas algunas que lo tildaban de "poco chistoso" y "con falta de originalidad". "La AFA analiza a esta hora incluirte en la Lista Negra del Fútbol Argentino", "Lo bueno es que este no lo plagiaste: solo un pelotudo puede imaginar que Diego reciba a la reina de Inglaterra", "No espero nada de vos y aun así logras decepcionarme", "En ese dibujo está todo mal", fueron algunos de los comentarios que surgieron a raíz de la publicación.