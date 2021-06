Morena Rial denunció a la Policía de Córdoba: "Me maltrataron"

Morena Rial denunció a través de sus redes sociales y en Los Ángeles de la Mañana que fue maltratada por la Policía de Córdoba. La cantante también reveló que le hicieron una multa indicando que no le funcionaban las luces traseras y subió una foto en la que se ve que sí funcionan.

Desde noviembre pasado, Morena Rial vive en Córdoba, donde se instaló para trabajar durante la temporada veraniego de teatro en Villa Carlos Paz y donde también vive Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco. En las últimas horas, la hija de Jorge Rial se mostró muy enojada con la policía cordobesa y reveló que el personal policial la maltrató y tuvo mucho miedo.

"Un control policial en Córdoba, luego de revisarme todo el auto. Tratarme como si fuera una delincuente. Me maltrataban", compartió Morena Rial en sus historias de Instagram junto a una imagen en la que se veía la multa que le hicieron por supuestamente no tener funcionando sus luces traseras. En la misma publicación de la red social, Morena sumó una fotografía del auto en cuestión, donde se puede ver que las luces funcionan correctamente. "Vergüenza me da el trato hacia las mujeres y las personas en general departe de la Policía de Córdoba", sumó la cantante en su descargo.

"Me dijeron que tenía rota las luces de atrás del auto cuando funcionaban. Ellos estaban adelante así no sé en qué momento lo vieron", aseguró Morena Rial en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. La tensa situación que vivió la hija del exconductor de Intrusos ocurrió luego del peaje para ingresar a Carlos Paz: "Ahí justo hay un control donde siempre te quieren hacer un problema por algo, y me agarraron a mí".

"A mí me conocen todos, pero las mujeres policías no tienen mucha empatía con las minas. Me agarró una mujer y me trató mal, me hicieron el acta. Me revisó todo el auto que eso tampoco se puede", continuó explicando Morena Rial en la entrevista con el ciclo conducido por Ángel de Brito. Al mismo tiempo, la cantante también contó que los compañeros de la policía cordobesa que la maltrató le decían dónde debía ingresar su descargo para no tener que pagar la multa. "No sé lo que quería, yo tampoco les iba a ofrecer plata", sumó Morena sobre el objetivo con el que la habrían detenido.

Cabe recordar que la hija de Jorge Rial viene de otro escándalo mediático luego de denunciar a Gladys La Bomba Tucumana por discriminación. De la misma forma también recientemente disparó contra los críticos en redes sociales por el fin de TV Nostra, el proyecto que su padre encabezaba y debió terminar por los bajos niveles de audiencia que alcanzó mientras estuvo al aire en América TV.