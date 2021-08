Luisana Lopilato y la foto con Michael Bublé que preocupó a sus seguidores

Si bien la imagen junto a la actriz argentina publicada por su marido fue bien romántica, los fanáticos de ella no dejaron pasar un detalle que los alarmó bastante.

El de Luisana Lopilato y Michael Bublé es uno de los matrimonios más reconocidos a nivel mundial y ambos suelen publicar fotos bien románticas en sus perfiles oficiales de Instagram, pero esta vez hubo un posteo de él (@michaelbuble) que no pasó desapercibido para los fanáticos de la actriz argentina porque se pudo observar a las piernas de ella bastante lastimadas.

Entonces, varios de los millones de seguidores que tiene la hermana de Darío Lopilato comenzaron a comentar la publicación y a preguntarse qué le había ocurrido allí. Se destacaron en sí algunas consultas en distintos idiomas como "¿qué le pasó en la pierna?", "is her leg okay? Looks bruised (¿está bien su pierna? Luce herida)" y "perna roxa? (¿pierna rota?)".

Además, las especulaciones no terminaron ahí: otros respondieron que "debe ser que se cayó haciendo excursiones" y "ella hace mucho deporte, pilates, fitness, etc, para alguien que hace mucha actividad física es normal".

Lo cierto es que los moretones fueron demasiado visibles para cualquiera, más allá de que la intención del cantante canadiense fue mostrar cómo estaban disfrutando del tiempo libre en un barco junto a uno de sus tres hijos.

Luisana Lopilato y Michael Bublé, una de las parejas más famosas del mundo

La actriz y modelo argentina de 34 años y el cantante canadiense de 45 se casaron el 31 de marzo de 2011 por civil en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el 2 de abril del mismo año fue la boda religiosa y el 31 de mayo se llevó a cabo el segundo casamiento en Canadá.

El 27 de agosto de 2013 nació el primer hijo del matrimonio, Noah, precisamente en Canadá. En tanto, el 22 de enero de 2016 llegó a este mundo Elías en el mismo país y, ya en noviembre de 2016, su hijo mayor Noah fue diagnosticado con cáncer de hígado, una grave enfermedad que logró superar poco a poco.

Por último​, el 25 de julio de 2018, nació la tercera hija de ambos, a la que llamaron Vida.

Luisana Lopilato y Michael Bublé: cuándo, cómo y dónde se conocieron

Ambos artistas se conocieron en 2008, cuando el norteamericano estuvo en Buenos Aires para brindar un concierto en el Teatro Gran Rex, espectáculo al que acudió ella. Bublé estaba en un gran momento de su carrera e incluso era la portada de distintas revistas en el mundo, según señaló el portal La República.

"Me compré las entradas y lo fui a ver. Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones, un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español", recordó varias veces Lopilato.

“Nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi, había una conexión especial...”, reconoció también Bublé públicamente.