Lali Espósito y Darío Barassi protagonizaron un divertido cruce en Twitter

Darío Barassi y Lali Espósito fueron elegidos como las figuras más queridas de la TV argentina y protagonizaron un divertido intercambio por las fotos elegidas.

Lali Espósito y Darío Barassi tuvieron un divertido intercambio en Twitter después de que Laura Ubfal los distinguiera considerándolos las figuras más queridas de la televisión argentina. "Yo parezco salido de hacer lo segundo", escribió el conductor de 100 argentinos dicen arrobando a la cantante y replicando el tuit original que revelaba los resultados de la encuesta. Divertida, Lali se preguntó por qué habían elegido esa imagen habiendo tantas fotos de Barassi "sexy-atrevido".

La periodista de espectáculos Laura Ubfal realizó una encuesta en la que logró distinguir a los dos personajes más queridos de la televisión argentina. Las grandes figuras históricas quedaron relegadas frente a la frescura y el desparpajo de una nueva generación que empieza a adueñarse de los medios, impulsados por la fuerza de sus fanáticos en redes sociales. Ubfal remarcó que los ganadores de su encuesta son protagonistas de dos programas muy exitosos en sus señales: se trata de Lali Espósito (La Voz Argentina, Telefe) y Darío Barassi (100 argentinos dicen, El Trece).

Atento, Barassi vio una publicación en Twitter en la que informaban de esta distinción con una foto que no lo favorecía tanto y no dudó en replicarla y arrobar a Lali. "¿Por qué vos toda producida al rojo vivo y yo parezco salido de hacer lo segundo?", se preguntó divertido el conductor de El Trece. Rápidamente, la cantante recogió el guante y le contestó que no sabía por qué habiendo tantas fotos suyas "sexy-atrevido" habían elegido esa. "Parece que nos quieren che", cerró contenta Lali su mensaje en Twitter, provocando las risas y memes de los seguidores de ambos.

Desde que apareció en la televisión de la mano de Cris Morena, Lali Espósito se empezó a ganar el corazón de los argentinos. La actriz y cantante está viviendo un presente laboral muy intenso con la pronta llegada de la segunda temporada de Sky Rojo en Netflix, un nuevo protagónico en Amazon Prime Video, un disco en camino y las "peleas" diarias en La Voz Argentina con los otros coaches por conseguir a los mejores talentos.

Por su parte, Darío Barassi encontró el lugar perfecto para él en 100 argentinos dicen, el ciclo con el que está consiguiendo excelentes números en el rating de El Trece. El programa de Barassi es una de las cartas fuertes que tiene el canal del Grupo Clarín, ya que se reparte victorias con Cortá por Lozano (Telefe), algo que prácticamente ningún ciclo de El Trece consigue en la competencia diaria con Telefe.