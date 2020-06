La llamativa imagen de Juliana Awada para celebrar el Día del Padre

En un llamativo mensaje que compartió en sus redes sociales, Juliana Awada, la actual esposa del ex presidente, dedicó un saludo a todos los padres en el día del Padre.

Con un breve posteo en Instagram, Awada escribió: "¡Feliz día a todos los padres! Especialmente a los de mis hijas. Gracias por ser tan buenos papás". Allí. no solo subió la foto de su actual marido, Mauricio Macri, si no que también estaba su ex esposo Bruno Barbier.

En la foto no solo se lo ve relajado a Mauricio Macri, junto a Antonia, mientras que del otro lado estaba Barbier con su hija Valentina, la otra hija de la ex Primera Dama.