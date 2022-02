La insólita propuesta del Kun Agüero por la guerra en Ucrania: "En una de esas, para"

El Kun Agüero sorprendió en un stream de Twitch con una inesperada propuesta para frenar el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La guerra que se desató entre Rusia y Ucrania fue el principal tema de la semana que pasó y así como muchos famosos no quisieron quedarse afuera, Sergio Kun Agüero también opinó del tema y hasta hizo una insólita propuesta. "En una de esas, para", sorprendió el exfutbolista en un stream de Twitch, donde también aprovechó para dejarle un mensaje al presidente ruso.

En el 2020, el Kun Agüero se hizo tendencia en las redes sociales por sus palabras sobre la terrible explosión que sacudió Líbano. En aquella ocasión, tras comentar con sus seguidores en Twitch sobre la impactante noticia, el ex Manchester City cambió de tema rotundamente y lanzó una frase que lo caracterizó en los últimos años: "Vamo' a jugar". A casi dos años de ese momento viral, el Kun volvió a sorprender a todos al hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema más saliente de la semana.

Mientras veía el partido del Barcelona ante el Nápoli por la Europa League, el exfutbolista comenzó a charlar con sus seguidores de Twitch sobre la invasión rusa en Ucrania, tema del que aclaró que no estaba al tanto. "¿Y si consigo el teléfono de Putin?", sorprendió el Kun al tiempo que le contaban un poco sobre el tema de la semana. Siguiendo con su insólita propuesta, Agüero aventuró cómo podría ser la conversación con el mandatario ruso: "Lo llamo y le digo: '¿Todo bien?' No sé, quizás le digo: 'Che, pa. Está todo bien, pero... ¿te parece?".

"¿Vamos a tomar unos mates? Yo no puedo tomar, pero le hago. En una de esas, para", continuó el Kun. Sin embargo, el exfutbolista se frenó repentinamente y cambió de tema sin problemas, tal como cuando habló de la explosión en Líbano: "¿Gol de Piqué? ¡Golazo de Piqué! ¡Vamos, Gery!". Obviamente, la propuesta sumada a la reacción por el gol de su excompañero hicieron que el Kun se hiciera tendencia en redes sociales. Inclusive hubo usuarios que le propusieron que se juntara con Lionel Messi para frenar el conflicto armado en Ucrania.

El Kun Agüero confirmó que va a ir a Qatar 2022

El ex delantero Sergio "Kun" Agüero reafirmó que viajará al Mundial de Qatar 2022 para acompañar al seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni, aunque no definió aún si lo hará como parte del cuerpo técnico. "Voy a ir al Mundial, pero veré en qué rol. Tuve una reunión con Chiqui Tapia hoy, fue una linda charla. Él se portó siempre muy bien con nosotros. Me pidió la reunión y fui", manifestó Agüero.