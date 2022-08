La inesperada muerte que entristece a las redes sociales

En las últimas horas se supo que murió una mujer que fue viral en redes sociales y sufrió mucho bullying.

Así como las redes sociales son muy útiles para una infinidad de cuestiones también pueden ser muy crueles cuando los usuarios se ensañan con algunas personas en particular. En las últimas horas se conoció la noticia de la triste muerte de una mujer que hace un tiempo se había hecho viral y sufría de estrés y depresión por la cantidad de burlas que recibió, según reveló una de sus hijas.

Marjorie Cantillo Romero era una repostera colombiana que se hizo viral en las redes sociales por una famosa torta fallida de Mickey Mouse. Lo que comenzó como un escrache público terminó con un desenlace realmente trágico y lamentable. Es que el video de la torta se hizo viral en TikTok y registró más de 1,4 millones de reproducciones, mientras que los memes y las burlas no tardaron en hacerse tendencia en otras redes.

En aquel momento, la propia Cantillo Romero dio explicaciones de lo que sucedió pero sus palabras no calmaron a sus críticos y el bullying continuó. Las publicaciones hicieron que sus ventas bajaran notablemente y comenzó a recibir amenazas de todo tipo. Inclusive, hace más de un año, clientes insatisfechos tiraron piedras al frente de su casa por un trabajo que no les gustó.

Fue entonces que la salud de la repostera de Barranquilla comenzó a deteriorarse, según contaron sus hijas. "Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer", explicó una de las hijas de la repostera. Mientras que otra de ellas dejó un sentido mensaje en sus redes sociales: "Tu muerte dejó un gran vacío en nuestras vidas que nunca se podrá llenar. Nunca olvidaremos los maravillosos momentos que compartimos contigo. Fuiste una persona maravillosa, amable, cariñosa y te extrañaré mucho".

Las amenazas en las redes sociales

Todo el calvario que vivió Cantillo Romero comenzó cuando un cliente insatisfecho publicó en redes sociales la torta que le había llegado, muy diferente al modelo con el rostro de Mickey Mouse que había enviado. "Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible", se había quejado el hombre, acompañado con una imagen de ambas tortas.

"Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín", intentó defenderse la repostera, pero las burlas y memes no cesaron. La propia Cantillo Romero contó que le devolvió el dinero al hombre, que ya había hecho la queja pública: "Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió".