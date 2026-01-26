La China Suárez rompió el silencio tras el cruce entre Mauro Icardi y Wanda Nara: "Cuando..."

La China Suárez rompió el silencio tras el cruce entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara cruzan denuncias judiciales y acusaciones de robo, la China Suárez optó por mostrarle su apoyo al actual futbolista del Galatasaray, de Turquía.

El pasado sábado, la actriz asistió al estadio para ver el triunfo del Galatasaray contra el Karagümrük. Desde el palco, grabó el momento exacto (minuto 70) en que el delantero ingresó al campo de juego y la hinchada estalló. "Cuando entra Mauro Icardi a la cancha, todos cantan su canción. Háblenme de amor", escribió la China junto al video.

La China Suárez compartió esta historia después de que Wanda Nara publicara un nuevo descargo donde se adjudicó el éxito profesional de su exmarido. "Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras. Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que a vos no te gustaban ni la liga ni los turcos", le recriminó.

Además, negó haberle robado dinero y atacó su presente deportivo: "Concentrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales", disparó.

El golpe bajo final

Sin embargo, lo más fuerte del comunicado de Wanda fue un ataque personal directo contra la China Suárez, citando supuestas infidencias de Icardi. "En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes: los conocés vos y media Argentina", lanzó la conductora de Masterchef Celebrity.