Julia Mengolini y Yanina Latorre volvieron a cruzarse, esta vez por la Sinopharm: "Sos de lo peor"

Julia Mengolini y Yanina Latorre tuvieron un cruce durísimo en Twitter, con la segunda dosis de la Sinopharm que Mengolini recibió recientemente como disparador.

Julia Mengolini y Yanina Latorre se cruzaron con dureza otra vez en redes sociales, esta vez porque la periodista ya recibió la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm. Después de tildarla de "ignorante" por su intento de escrache, Mengolini disparó: "Yo esperé mi vacuna en mi país y me la di cuando me tocó". "Sos de lo peor, falsa, mentirosa, nefasta y turbia", la acusó Latorre, que ya volvió al país y debe cumplir el aislamiento en su hogar.

Ya desde hace un tiempo quedó claro que a Julia Mengolini y Yanina Latorre las separa algo más que la ideología. Los cruces entre las dos son cada vez más violentos y en cada oportunidad ambas aprovechan para destrozar a la otra. El viernes pasado, la fundadora de Futurock mostró toda su felicidad en las redes sociales al revelar que había recibido la segunda dosis de Sinopharm en un período menor a un mes. Un usuario le compartió la imagen a Latorre y la angelita demostró toda su ignorancia: "Como se dio la segunda dosis tan rápido? Hay adultos mayores q van 4 meses y nada. Dios mio".

Mengolini se hizo eco de la crítica de Latorre y no tardó en responderle con dureza: "Sos ignorante Yanina. El gobierno de CABA te da la segunda de Sinopharm a los 21 días. Decisión de Fernán Quirós. Pregúntale a él". "Yo esperé mi vacuna en mi país y me la di cuando me tocó", disparó picante la periodista ante la panelista de Los Ángeles de la Mañana, que desde Miami se mostró muy dura con el Gobierno Nacional por la decisión de limitar la cantidad de personas que podían ingresar diariamente al país para evitar la dispersión de la variante delta.

"Estás acusando al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y a la gestión de Fernán Quirós de traficar vacunas de canuto?", continuó Mengolini chicaneando a Yanina Latorre por su simpatía política con el espacio de Mauricio Macri. Para cerrar sus posteos sobre el tema, la periodista instó a la angelita a que se dirigiera a la justicia para hacer la presentación correspondiente: "Es muy grave Yanina, deberías hacer la denuncia en la justicia o bien pensar dos minutos antes de escribir boludeces sin saber absolutamente nada".

Sin argumentos para rebatirle a Mengolini, lo único que le quedó a Latorre fue descalificarla: "No! Te acuso a vos. Que sos de lo peor. Falsa, mentirosa, nefasta y turbia". "Y no voy a la justicia porque no pierdo el tiempo con cucarachas. Le mentís a la gente", cerró la angelita su tuit mientras realiza en su casa el aislamiento obligatorio que deben cumplir aquellas personas que llegaron al país desde el exterior.