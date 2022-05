Invitó a celebrar los 70 años de su ferretería con "una copita champagne" y se volvió viral: la historia de Norma Tosatto

Agustina, la nieta de Norma, compartió la emoción de su abuela por este aniversario y generó furor en Twitter. En diálogo con El Destape, se explayó sobre esta impensada llegada.

El 1 de mayo se celebra el día del trabajador a nivel internacional, pero para Norma Tossatto y su familia esta fecha tiene un significado especial. Horas antes de que llegara el primer día de mayo, Agustina, la nieta de Norma, compartió un tweet que rápidamente se volvió viral en redes sociales: el mismo día que se celebra a los trabajadores, Tossatto celebró los 70 años de su ferretería.

"El 1° de mayo este negocio cumple 70 años. Vení a a tomar una copita de champagne", se puede leer en el cartel que Norma colgó dentro de su negocio y al cual su nieta fotografió y compartió en redes sociales. Ubicada en la localidad de Lanús, la ferretería celebró su 70° aniversario y, junto con ella, Norma Tossatto obtuvo el increíble reconocimiento de vecinos e internautas que celebraron el éxito y entusiasmo con el que realiza su trabajo.

"El negocio lo abrió su papá en 1952 y ella lo ayudaba desde muy chiquita cuando volvía del colegio. Pasaron los años y el negocio le quedó a ella y a mi abuelo. Lamentablemente, hace aproximadamente 30 años, falleció mi abuelo ¡pero ella llevó adelante el negocio a pesar de todo! Es una genia", contó Agustina, la nieta de Norma, en diálogo con El Destape. Norma dedicó su vida a ejercer un oficio que siempre estuvo relegado a lo masculino y con gran entusiasmo lleva adelante este negocio que es, además, una extensión de la casa en donde vivió toda su vida.

Con el paso de los años, el negocio de Norma Tossatto fue creciendo y recibió a nuevos integrantes. "Rescató a dos perritos de la calle y se quedó con uno de sus hijos. Así que ahora vive con sus tres perros que son como sus guardianes, la siguen a todos lados", contó también Agustina. Justamente, en los videos que se volvieron virales en Twitter se puede ver como los perros forman parte de la esencia de la ferretería: expectantes detrás del mostrador, se paran en dos patas cada vez que alguien ingresa y le ofrecen su alegría a los clientes.

Al cumplirse los 70 años del aniversario de su negocio, Norma Tossatto quiso celebrarlo junto a los clientes que confían en ella día a día. Sin embargo, detrás del tweet que compartió su nieta, se escondió toda una organización de días. "Mi abuela venía hablando sobre las ideas que tenía para festejar y a mi me daba muchísima ternura escucharla hablar con tanta emoción sobre el tema. Llegó el día y ella preparó todo, nos mandó fotos de cómo quedaron los carteles y yo me morí del amor, quise compartirlo en mis redes para que mis conocidos lo miren y, si alguien podía, que fuera. Obviamente jamás me imaginé que iba a tener el alcance que tuvo", remarcó Agustina.

El tweet fue publicado por la internauta el 30 de abril, el día anterior al aniversario. Sin esperar la repercusión que tendría la publicación, Agustina rápidamente compartió la noticia con su abuela y resaltó que Norma "no lo podía creer y enseguida se largó a llorar de la emoción". "Yo feliz de la vida de que finalmente ella y todos sus años de esfuerzo y trabajo tengan el reconocimiento que merecen. Ella es una persona hermosa y fue una alegría enorme recibir tanto amor de tanta gente de todos lados del mundo", remarcó.

Un festejo que traspasó las pantallas

Luego de recolectar más de 190 mil me gusta y 11 mil retweets en su publicación, Agustina y Norma Tossatto recibieron gran cantidad de clientes que se acercaron a celebrar los 70 años de la ferretería. "Todos los vecinos del barrio se acercaron hoy a saludarla y contaban anécdotas, fue muy emocionante", reveló también Agustina a El Destape.

"¡Le regalaron de todo! Una bufanda hecha a mano, un bolsito tejido a mano también, facturas, caramelos, flores, masitas. La gente muy amorosa, a ella no se le salía la sonrisa de la cara, dijo que nunca se va a olvidar de este día", dijo la joven con gran entusiasmo sobre esta fecha que quedará guardada en su memoria familiar.