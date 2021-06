Gianinna Maradona confirmó su relación con Daniel Osvaldo: "Te amo"

Con una publicación en Instagram, y tras rumores de infidelidad y distancia, Gianinna Maradona confirmó su relación con Daniel Osvaldo.

Con una publicación en las historias de Instagram, y luego de meses de rumores, Gianinna Maradona le declaró su amor a Daniel Osvaldo y confirmó su relación. "Gracias por ayer, hoy & ever. Te amo!" escribió Gianinna, etiquetando al ex futbolista y acompañando el texto con una fotografía en la que se ve su mano sobre la de Osvaldo. Hace unas semanas también hubo rumores de crisis, infidelidades y distancia en la pareja que ahora confirmó su relación.

A principios de mayo, Gianinna desactivó sus cuentas de Twitter e Instagram luego de que se conociera el informe que realizó la Junta Médica que investiga la muerte de Diego Maradona y de que aparecieran algunas imágenes de su relación con Osvaldo. Fue su hermana Dalma la que confirmó en ese momento por qué Gianinna había cerrado sus redes sociales al indicar que no tenía ganas de festejar su cumpleaños ni que nadie le dijera nada, en lo que sería su primer festejo tras la muerte de su padre. Sin embargo, a las dos semanas volvió tanto a Instagram como a Twitter con todo.

"Buscando mis mil horas. Mis mil mambos. Firme ahí. Aunque no te dejé posar, sos mi modelo personal", escribió la hija menor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe en la imagen que ratificó su noviazgo con Daniel Osvaldo, una relación con muchos idas y vueltas pero que todavía no había tenido una confirmación oficial. Cabe recordar que Gianinna había acompañado junto con su hijo Benjamín al ex futbolista en la gira que llevó a cabo con su banda en Semana Santa por la Patagonia argentina. Antes de ese viaje, la pareja no solía mostrarse junta en redes sociales.

Gianinna Maradona confirmó su relación con Daniel Osvaldo en Instagram

El contexto de las palabras y la publicación de Gianinna Maradona fue en plena producción de fotos en Caminito para la colaboración que realizó con la diseñadora de joyas Marina Wain. El futbolista acompañó a su novia y esta se lo agradeció públicamente etiquetándolo en una historia de Instagram: "El mejor ayudante del planeta. I love you".

Gianinna Maradona confirmó su relación con Daniel Osvaldo en Instagram

Gianinna y Daniel Osvaldo se conocen desde el 2015, cuando el ex futbolista volvió al país para jugar en Boca Juniors y se instaló junto con Jimena Barón en un exclusivo barrio privado de Tigre, donde ya residía la hija menor de Diego y Claudia. Gracias a la buena relación que unía a Barón con Dalma Maradona, Gianinna se hizo amiga de la pareja recién mudada. Tras conocerse las primeras imágenes de la relación entre Gianinna y Osvaldo, los medios quisieron saber la opinión de la actriz y bailarina que en diálogo con Los Ángeles de la Mañana indicó bastante incómoda: "No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo".