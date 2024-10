Estaba "cirujeando" en Recoleta y encontró un tesoro millonario: "Hay un montón".

Una chica se volvió viral en redes sociales tras vivir una impresionante situación mientras "cirujeaba" por Recoleta. Luego de hacer este peculiar hallazgo, decidió grabarlo para TikTok y generó furor, ya que causó que muchas personas quisieran salir en búsqueda de este mismo "tesoro".

Rocío Inostroza (@rochinostrozaok) es la chica que decidió grabar este video debido al impacto que le causó encontrar una caja repleta de productos nuevos. Mientras revisaba la basura que las personas tiraban en el barrio de Capital Federal, Rocío encontró que alguien había desechado varias cajas llenas de accesorios para celulares.

"Encontré cajas llenas de carcasas tiradas en toda la calle", empezó por contar. Luego sumó: "Está lleno de cosas, yo no uso, pero hay cosas de Blackberry... está todo nuevo, carcasas nuevas, vidrios templados... estos me los voy a llevar". Entonces, sentenció: "Hay un montón de paquetes nuevos".

Probó una comida permitida solo para mayores de edad y su reacción generó controversia

En el amplio mundo de las redes sociales, hay muchos usuarios que graban sus reacciones ante diferentes situaciones y esperan a la interacción de los demás internautas. Precisamente, una periodista decidió grabar el momento en que probaba una comida "para adultos" y se volvió viral.

Danielle Kate Wroe es una cronista del diario The Mirror que decidió compartir su experiencia al probar una comida hecha solo para mayores de 18 años. Durante un viaje a Islandia, la comunicadora se acercó a un supermercado y, tras mostrar su documento para cerciorar que era mayor de edad, pudo comprar el platillo preparado con Pepper X, una de las pimientas más fuertes del mundo. Es por este motivo en particular que solo los adultos pueden consumirla.

A través de redes sociales, Danielle se grabó mientras comía el platillo y su reacción se volvió viral. “Me gusta pensar que puedo soportar el picante y creo firmemente que la mayoría de las comidas pueden mejorarse un poco con una pizca de chile o un poco de salsa picante, según de lo que se trate", empezó por adelantar. Luego, explicó que solo hay dos preparaciones accesibles con este ingrediente: un arroz en la India y macarrones con queso islandeses, este último fue el que compró la comunicadora.

Ante esto, la cronista probó y no logró tolerar el picante como ella esperaba. "Al principio, pensé que mi tolerancia a las especias había aumentado enormemente, ya que ni siquiera sentí un cosquilleo en la lengua. Pero fue una falsa alarma, ya que segundos después, mi boca se inundó con una sensación que no era nada agradable. Y eso fue antes de que siquiera hubiera probado el chili con carne de res del final", confesó. Luego sumó: “Me obligué a tomar un bocado de chile, pero el dolor fue empeorando cada vez más. Intentaba desesperadamente no rendirme y beber un trago de agua, pensando que podría aguantar la ola de dolor, pero me hormigueaba toda la boca y necesitaba agua, de inmediato. Tomé un pequeño sorbo y pareció calmarme la boca al instante, así que pensé en darle otra oportunidad al plato preparado y tomé otro bocado, esta vez con los macarrones y el chile”.

Por último, sentenció: "Esa fue la gota que colmó el vaso, y necesitaba beber desesperadamente debido al calor. Bebí 500 ml de agua, lo que me hizo sentir increíblemente hinchada e incómoda, lo que, combinado con los ojos llorosos y el hormigueo en la boca, no fue la mejor sensación del mundo”.