"Elegant": CFK renombró a L-Gante y estallaron los memes

La vicepresidenta tuvo un furcio durante el acto en Lomas de Zamora y desde las redes se divirtieron. El rapero fue noticia por su respuesta a los lectores de Clarín.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, estuvo presente en el lanzamiento de Conectar Igualdad en Lomas de Zamora, donde acompañó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Durante el acto, aprovechó para mencionar la importancia en su implementación y trajo como ejemplo el caso del rapero argentino de L-Gante. Su forma de llamarlo generó una catarata de memes.

Rápidamente, CFK se convirtió en meme por decir mal su nombre artístico y apodarlo "Elegant", con un estilo medio inglés. "Hace unos días estaba leyendo una entrevista que le hacían en un medio extranjero a un pibe, Elegant, creo que se llama así, es un rapero", manifestó. Mientras que contó que, a través de Conectar y con un micrófono "de mil pesos" logró grabar un tema "que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube, en el mundo".

Rápidamente el furcio de la vicepresidenta se transformó en meme de las diferentes redes sociales. "Le he pedido a Elegant que encabece la fórmula que integraremos juntos", manifestó un usuario haciendo alusión al recordado video en el que Cristina confirmaba la candidatura de Alberto Fernández como presidente de la Nación. Mientras que otro manifestó: "Desde ahora, Elegant", dejando en claro que así lo llamarán a partir del error.

Mirá el video del momento:

"Por qué tan Elegant?", escribió otro usuario; "L-Gante? Te voy a llamar Elegant", añadió un segundo haciendo alusión a los diferentes memes y escenas tan reconocidas de Los Simpsons. "Iba a reírme de Cristina diciendo Elegant pero con qué cara si hace menos de dos meses pensaba que Bizarrap era una aplicación", sentenció Martín.

Recordemos que L-Gante se volvió viral en las últimas horas tras apuntar duramente contra los lectores de Clarín. Ante una noticia frente a la repercusión que tienen su canciones y el crecimiento exponencial de su música, recibió insólitas y clasistas críticas. Pero él, respondió con gran altura: "Estuve leyendo comentarios y ante un público como el de Clarín, que tiene menos barrio que Alex Caniggia, no me esperaba menos pero bueno. Chetos subestimando gente humilde siempre van a haber". Y sentenció: "Estoy completamente firme para que vean como es y fue mi realidad, quizás pronto me tome unas vacaciones y me estudie tres carreras diferentes así los hago quedar como unos monos con teclado".

Así contaba su historia:

Los memes en redes: