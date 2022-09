El repudio de los famosos al intento de magnicidio a Cristina Kirchner

Varias personalidades del espectáculo se pronunciaron frente al ataque contra la vicepresidenta de la Nación.

El intento de magnicidio a Cristina Kirchner dejó un sinfín de secuelas que aún siguen vigentes en la memoria de la sociedad. Frente a esta situación, varios famosos se hicieron eco de la situación y utilizaron sus redes sociales para repudiar completamente lo sucedido.

La conmoción por el hecho ocurrido pasadas las nueve de la noche del jueves 1° de septiembre fue compartido por personalidades del espectáculo y la televisión. Jorge Rial, Iván Noble, Luciana Salazar, Florencia de la V, Gonzalo Heredia, Nik, entre otros, se expresaron mediante Twitter.

"La bala no salió, pero ya había sido disparada desde la política y los medios que la cargaron durante años. Solo faltaba el dedo asesino. Lo encontraron. Ya nada será igual", precisó Rial, quien anticipó una importante cobertura en su programa Argenzuela por C5N. "Solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández. Repudio total al hecho y urgente investigación de la justicia sobre el responsable", escribió el dibujante Nik.

Por su parte, Luciana Salazar también se mostró anonadada por la situación: "Este país no deja de sorprendernos constantemente y lo peor es que casi siempre con cosas negativas. Es lamentable todo lo que sucede. Un respiro, algo positivo. Por Dios". Al mismo tiempo, el actor y bailarín Flavio Mendoza dijo: "Terrible lo que vivió la señora vicepresidenta. Basta de violencia, más unión, solo el amor, comprensión no va a salvar. Esto no está bien. Necesitamos paz".

Cabe recordar que el intento de asesinato a Cristina Kirchner fue en la vigilia en cercanías de su casa en Recoleta, cuando salió a saludar a la gente que le demostró su apoyo. Otra de las figuras de la televisión fue Flor de la V, quien indicó estar "sin palabras. No puedo creer que en plena democracia vivamos un hecho semejante. Un hombre gatilló en la cabeza a la vicepresidenta".

Nancy Pazos, periodista de Rock & Pop y panelista de A La Barbarrosa por Telefe, criticó la falta de seguridad hacia Cristina al momento del ataque: "Reveo las imágenes y digo ya que la custodia actuó de manera poco profesional. Nadie se tiró encima de ella. Nadie la metió al auto. Nadie. Nadie. No sabían si era uno solo o más. Una locura". Asimismo, María Julia Oliván también apuntó contra lo mismo: "¿Tanta custodia para que sea tan frágil su seguridad? Una demencia todo".

En cuanto al mundo de la cultura, el actor Gonzalo Heredia escribió dos tuits. "Tranqui va a estar el finde ¿Pero de qué se sorprenden?". En tanto, Iván Noble también se sumó al repudio total del intento de magnicidio hacia Cristina Kirchner: "¿Quién se va a hacer cargo ahora de todo el pus y la bilis social fogoneada, no?".

El Papa Francisco le expresó a Cristina Kirchner su "solidaridad y cercanía"

El papa Francisco envió esta mañana un telegrama a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que expresó su "solidaridad y cercanía en este delicado momento" tras el ataque que sufrió anoche en la puerta de su domicilio.

"Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento", dice la misiva del papa argentino, a la que accedió Télam, y agrega: "Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión".

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, expresó su "solidaridad" con la Vicepresidenta, ante el atentado que sufrió anoche en la puerta de su domicilio, y pidió que "se preserve la paz y la concordia" en el país.

"El presidente del Episcopado se comunicó con allegados a la Vicepresidenta y le expresó en nombre de la Iglesia su solidaridad ante los hechos ocurridos ayer", indicó la oficina de prensa de la CEA a través de sus redes sociales