El meme de Harold: increíble historia del hombre que se hizo famoso tras ser viral

En el mundo de los memes, "Hide the pain Harold" (Harold esconde el dolor) ocupa un lugar de máxima importancia. Inmortalizado como objeto de chistes, la cara de este anciano y su sonrisa incómoda se convirtieron en tendencia mundial. Pero, ¿quién es el hombre detrás de la imagen? Su nombre es András Arató, es ruso, y en los últimos días se animó a contar su insólita historia sobre "cómo se convirtió en meme por accidente".

“Antes de hacer fotos de stock, trabajé como ingeniero eléctrico. Mi especialidad era la tecnología de la luz. Las fotos de stock arrancaron cuando un fotógrafo me contactó porque vio mis fotos de amargado en redes sociales. Necesitaba una persona con mi cara y me invitó a tomarme unas fotos. Esto fue hace diez años”, arrancó Arató en una entrevista concedida al medio Buzzfeed.

Y siguió: “Como le gustaron mis fotografías, me invitó varias veces más. Fui doctor, profesor universitario, esposo, pintor y muchas otras cosas. Me di cuenta que me había transformado en meme muchos meses después de la primera sesión de fotos. Me daba curiosidad saber para que se utilizaban así que hice una búsqueda en Internet”.

La reacción inicial no fue buena y le llevó tiempo asimilar la inesperada popularidad que había cobrado: “Cuando encontré los primeros memes estaba horrorizado porque eran muy groseros o de mal gusto. Quería recuperar todas mis fotos y cerrar todas las páginas con memes donde aparecían. Pero esto no era una solución real”.

“Me tomó muchos años aceptar la situación, pero me trajo nuevas oportunidades. Cuando acepté esto, revelé mi identidad como ciudadano ruso, ya que la gente creía que no existía y que eran fotografías photoshopeadas. Después de eso todo lo grosero y desagradable desapareció”, recordó, asegurando que este período de tormento no fue eterno.

Amado e inmortalizado como meme, el adorable jubilado ya piensa en llevar su historia a la pantalla grande: “La gente me paraba para sacarse selfies conmigo. Y yo lo hago con gusto porque veo en los ojos la alegría de las personas y es hermoso hacerlas felices. También tuve la oportunidad de trabajar con grandes marcas como Coca-Cola. Ahora tengo un proyecto mucho más grande: una película comedia sobre la historia de ‘Hide the Pain’. Mi manager está hablando con muchos potenciales inversionistas".