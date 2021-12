El duro mensaje de Coscu después de los Coscu Army Awards: "Todos somos contacto estrecho"

Solo unas horas después de que se realizaran los Coscu Army Awards, Coscu dio la noticia que nadie quería leer o escuchar.

El jueves 23 de diciembre fue un día histórico para la comunidad de streamers de Argentina ya que se realizó la cuarta entrega de los Coscu Army Awards. Pero lamentablemente no fue todo alegría y Martín "Coscu" Pérez Disalvo envió un importante mensaje a los más de 200 invitados que fueron parte de la ceremonia este viernes 24 de diciembre. "Todos somos contacto estrecho", reveló Coscu en su cuenta de Twitter, donde también les habló a quienes lo acompañaron en la transmisión de los Coscu Army Awards.

El 2021 fue un gran año para los streamers argentinos y se merecían terminarlo con un evento impresionante como el que fueron los Coscu Army Awards en el hotel Hilton, que alcanzó una media de 290 mil viewers durante la ceremonia. Con 30 ternas que premiaron al mejor y más divertido contenido del año, el premio mayor se lo terminó llevando Gerónimo "Momo" Benavides, que se llevó el picante de oro al Streamer del año. Pero así como todo fue alegría durante la tarde/noche del jueves 23 de diciembre, Coscu compartió este viernes una noticia que nadie quería leer o escuchar.

"Me acaban de avisar que dos personas que estuvieron en el evento ayer dieron covid positivo", informó el creador de contenido más reconocido del país en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 1,8 millones de seguidores. "La realidad es que nos besamos y abrazamos todos, así que todos somos contacto estrecho", continuó Coscu, reconociendo que no se respetaron algunos protocolos sanitarios. Para cerrar, el streamer les dejó un consejo a los más de 200 invitados que fueron parte de los Coscu Army Awards: "Les recomiendo que se cuiden, que no expongan a su familia y que se guarden en sus casas".

Coscu propuso que Planeta Gol siga por stream en el 2022

El mensaje de los conductores de Planeta Gol avisando que el programa no seguiría en el 2022 fue un golpe duro para muchos argentinos y argentinas, que disfrutaban de los clásicos especiales que el ciclo de TyC Sports armaba para las fiestas. Uno de los que se lamentaron por este final fue Coscu, pero el streamer hizo una propuesta que rápidamente se hizo viral. "El año que viene hacemos Planeta Gol en stream, va a ser una locura", escribió Coscu en Twitter, donde recibió el apoyo de miles de usuarios e inclusive también el de Pablo González y Fernando Lavecchia, conductores del histórico ciclo, que no descartaron la idea.