El dramático momento de Estefi Berardi: "Miedo".

Estefi Berardi vivió horas de angustia y bronca durante su estadía en la Costa Atlántica. La mediática, que viajó a Mar del Plata para descansar y reencontrarse con sus afectos, utilizó sus redes sociales para exponer una situación alarmante: la inseguridad en la ciudad parece no dar tregua.

A través de un fuerte descargo en su cuenta de X (ex Twitter), Berardi narró el episodio que le tocó atravesar. "Qué inseguridad hay en Mar del Plata. Segunda vez que vengo a visitar a mi familia y segunda vez que intentan robarme el auto", escribió con indignación.

Lejos de ser un hecho aislado, Estefi aseguró que el delito es moneda corriente en su círculo íntimo. "Además de escuchar un robo por día de mis amigos y familiares. ¡Es un desastre! ¡Qué miedo!", exclamó, dejando en evidencia la vulnerabilidad que sienten los vecinos y turistas.

Su salida de Los Profesionales de Siempre

Este mal trago ocurre en un momento de reinvención para Berardi. Cabe recordar que en octubre pasado, la ex "angelita" explicó su decisión de alejarse del ciclo Los Profesionales de Siempre, por El Nueve, para enfocar sus energías en su propia empresa de marketing.

"No tenía ganas de bancarme eso", confesó en aquel momento durante su paso por LAM, en referencia a los desmanejos de producción y la falta de motivación artística que sentía en el programa de Flor de la V. Hoy, aunque buscaba paz en su ciudad natal, la inseguridad empañó sus días de descanso.