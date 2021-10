De qué trata el nuevo mundial que planean Ibai Llanos y Gerard Piqué

Ibai Llanos y Gerard Piqué revelaron que están pensando en una nueva competencia tras el éxito arrasador del Mundial de Globos. Te contamos cuál sería el juego elegido.

Ibai Llanos y Gerard Piqué deslizaron que esta semana anunciarán un nuevo mundial tras el revuelo que armaron con el Mundial de Globos del jueves pasado. "La gente está caliente y quiere más", tuiteó el futbolista del Barcelona, demostrando que el éxito que significó la Balloon World Cup, marca que el deportista también registró. Te contamos cuál sería la próxima competencia mundial que Ibai y Piqué tienen en mente para volver a romper las mediciones de Twitch.

Todo comenzó como una broma que se fue convirtiendo en realidad. Ibai Llanos vio el video de dos estadounidenses jugando en el living de una casa a que un globo no tocara el piso y posteó que su cuenta de Twitter que quería conseguir los derechos del juego para hacer una competencia, medio en chiste, medio en serio. Junto con Gerard Piqué y un impresionante equipo de producción armaron el Mundial de Globos la semana pasada, con una bolsa de premios de 20 mil euros. El éxito fue rotundo: una media de 500 mil viewers durante una transmisión de casi 6 horas y tendencia en redes sociales de diversos puntos del planeta.

Como no podía ser de otra forma, Ibai y Piqué ya están pensando en la nueva competencia con la que sorprenderán al mundo. "Tú ves a Piqué en persona y lo primero es que empiezas a temblar, lo segundo le pides una foto y una camiseta firmada para un colega y lo tercero le dices yo soy del Madrid pero siempre me has caído bien", le respondió el streamer a un seguidor. El jugador del Barcelona se sumó a la conversación con una revelación muy deseada: "Lo que vamos a hacer es anunciar otro Mundial esta semana, que la gente está caliente y quiere más".

Si bien ni Ibai ni Piqué brindaron más datos al respecto, las especulaciones en las redes sociales se dispararon inmediatamente y un nuevo deporte pica en punta para ser el elegido por la exitosa dupla. Es que hace unos días el streamer compartió en su cuenta de Twitter un video viral de otro juego que tiene mucho potencial de convertirse en una competencia tan vista como la del Mundial de Globos.

"Cuidado con esto. Mucho cuidado", tuiteó Ibai, replicando la grabación del juego que promete volverse viral. Gerard Piqué respondió al posteo del streamer con un desafío: "Tengo una mejor. Será épico". Sin muchos más detalles por parte de los organizadores, te contamos cuál es el juego que propuso Ibai Llanos.

De qué trata el nuevo Mundial que planean Ibai y Piqué

En el video que compartió Ibai Llanos se puede ver a los competidores correr hacia una pared empujarse en ella con el pie e intentar pegar un post-it lo más alto posible. El desafío es superar al resto de los jugadores pegando el papelito lo más arriba que se pueda. El potencial para continuar el éxito del Mundial de Globos con esta nueva disciplina está, resta saber si será este el juego elegido por Ibai y Piqué o si será otro. Lo cierto es que, hagan lo que hagan, el éxito prácticamente está asegurado.