Alex Caniggia destrozó a su padre con una serie de repudiables historias

Distanciado de su padre por la separación con Mariana Nannis, Alex Caniggia disparó contra el ex futbolista con comentarios desubicados, insultando a su novia.

Distanciado de su padre desde que se separó de Mariana Nannis, Alex Caniggia arremetió con una serie de repudiables mensajes contra Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli, su actual pareja. "Que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando", escribió el mediático de forma desagradable y desubicada en sus historias de Instagram. En diversas ocasiones Alex fue consultado sobre la distancia que tomó con su padre pero prefirió no hablar del tema.

Como no podía ser de otra forma, la separación entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis ocurrió en medio de un escándalo, con denuncias de malversación, fraude, abuso y violencia por parte de ambos. En cada oportunidad que tuvieron, se dispararon con munición gruesa. Alexander Caniggia eligió ponerse del lado de su madre, por lo que se distanció del ex futbolista y en diversas ocasiones apuntó contra él y Sofía Bonelli, su novia actual.

"Yo te recomiendo que a mi madre le vayas pagando la herencia que con el tucumano te estás gastando", comenzó el ex participante de MasterChef Celebrity 2 en sus historias de Instagram. Pero eso no fue todo, porque el mensaje continuó con una desubicada agresión para la pareja de su padre: "Estás mal de verdad pero no nos está preocupando... que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando".

Alex Caniggia y una serie de desubicadas agresiones contra su padre y su actual novia

En otra publicación en su cuenta de Instagram -donde tiene más de 1,7 millones de seguidores-, Alexander volvió a arremeter con un violento y repudiable mensaje, acompañado de una imagen de Claudio Caniggia en un restaurante: "Cada día más viejo y pelado… y de novio con el que mea de parado". Vale aclarar que en las últimas horas también se supo que Mariana Nannis pedirá a la Justicia que se detenga a su ex marido en el marco de la causa de violencia de género que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 18.

Claro que no es la primera vez que Alex Caniggia lanza comentarios desubicados. Sin ir muy lejos, hace solo unas semanas disparó contra Diego y Yanina Latorre, y para criticarlos por las declaraciones clasistas de la angelita aseguró que "el culo le supura". En cuanto a su presente laboral, en los últimos días se reveló que tras su exitoso pero también controversial paso por MasterChef Celebrity, el mediático hermano de Charlotte Caniggia comenzará a sentarse en la mesa de Polémica en el bar. Según trascendió solo participará dos veces a la semana en el ciclo conducido por Mariano Iúdica.