Un argentino alcanzó la cumbre del Cerro Mercedario y rompió un récord mundial

El cordobés Ezequiel Ferro rompió un récord mundial: se convirtió en la primera persona sorda en llegar a la cumbre del Cerro Mercedario, en San Juan. El andinista logró la increíble hazaña el pasado 11 de enero cuando llegó la cima del cuarto pico más alto de América, a 6770 metros de altura.

Ferro es el primer andinista sordo en alcanzar la cumbre del Cerro Mercedario

Ferro, de 42 años, alcanzó la cumbre de uno de los cerros más altos del país. “Me dio una gran emoción”, expresó sobre la histórica experiencia en diálogo con el Diario de Cuyo. El argentino es guía superior de trekking del Instituto Superior Arturo Umberto Illia de Villa Carlos Paz, Córdoba, y practica montañismo desde hace 16 años.

Se trata de la segunda vez que el andista intentó alcanzar la cima de la montaña. En 2023 fue su primer intento, pero las condiciones climáticas no lo acompañaron: las intensas nevadas hicieron que tuviera que descender de urgencia por el congelamiento de sus extremidades. Incluso, estuvo internado algunos días hasta mejorarse.

El hito lo logró junto a su compañero y colega Sebastián Mastrapasqua. Ambos estuvieron ascendiendo durante siete días hasta alcanzar la cumbre del Cerro Mercedario a las 18 horas del domingo 11 de enero. Antes de que se pusiera el sol, regresaron a su campamento a 5.880 metros, en La Ollada.

Ferro suma otro récord: es el primer latinoamericano sordo en llegar al Aconcagua

El hito del Cerro Mercedario no es el primero, sino que tuvo también impresionante: el Aconcagua. Se trata del pico más alto de América, ubicado a 6.962 mts, y lo alcanzó en 2016 por primera vez, después de tres intentos anteriores. Así se convirtió en la primera persona sorda de Latinoamérica en llegar.

“Eran las 16.30 del 13 de enero. Enseguida planté las dos banderas, de Argentina y de Córdoba. No pude contenerme emocionalmente porque me largué a llorar durante unos 10 minutos ininterrumpidos”, le contó ese año al diario Los Andes.

Ezequiel Ferro alcanzó el Cerro Mercedario el pasado 11 de enero, en su segundo intento

Ahora, diez años después, apunta a llegar a la cima del resto de los cerros más altos. Según señaló, su nueva meta es “conquistar todos los picos de más de 6500 de la cordillera de Los Andes”.