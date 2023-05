Entradas para The Weeknd en Argentina 2023: venta de entradas, precios y dónde comprar

El músico canadiense y su banda se presentan en Buenos Aires el próximo 18 de octubre. Conocé todos los detalles del imperdible show.

El 2023 será sin dudas un año inolvidable para los artistas internacionales que pisarán suelo argentino. Luego de que Coldplay rompiera el récord en 2022 de la mayor cantidad de estadios llenos, las fechas en la capital nacional no pararon de reservarse para todo tipo de eventos. Uno de los más esperados, sin duda es el de The Weeknd: el artista canadiense y su banda harán una fecha en el estadio de River Plate, el próximo 18 de octubre. A continuación te contamos qué se sabe de las entradas.

Entradas para The Weeknd Argentina

La venta de entradas comenzó en marzo, y a pesar de haber tenido una instancia de preventa para los clientes del banco BBVA, rápidamente los tickets salieron a la venta para el público en general: todavía quedan algunas vacantes y se sacan exclusivamente por la web de Allacces.com.ar.

Precio de las entradas

En cuanto al precio, dependerá del sector en el que se adquieran los asientos. Sin embargo los valores serían los siguientes:

Campo delantero: $40.000 más cargo de servicio

Campo general: $20.000 más service charge

Platea preferencial $40.000 más cargo de servicio

Platea alta $27.000 más cargo de servicio

Platea Media Sivori $22.000 más cargo de servicio

Platea Alta Sivori $15000 más cargo de servicio.

El show de The Weeknd en Argentina

Los shows presentados por The Weeknd están cargados de recursos cinematográficos y teatrales

En 2017, The Weeknd hizo su debut en Argentina durante el festival Lollapalooza. Desde entonces, su popularidad no ha hecho más que crecer en esta parte del mundo. Abel Makkonen Tesfaye, el nombre real detrás de este artista canadiense multifacético, se ha convertido en uno de los músicos más destacados de la escena pop actual gracias a la calidad de sus éxitos y al apoyo de sus millones de fans en todo el mundo.

Con "Blinding Lights", The Weeknd encabeza la lista de las 100 canciones más exitosas de todos los tiempos de Billboard y actualmente está presentando dos discos en simultáneo: After Hours (2020) y Dawn FM (2022). Debido a la pandemia, la gira de After Hours tuvo que esperar, pero The Weeknd decidió unirla con la de Dawn FM para ofrecer una experiencia única que se extiende desde "después de horas" hasta "hasta el amanecer". El nombre del tour, "After Hours Til Dawn", combina los títulos de sus últimos lanzamientos y promete una noche completa e inolvidable.

Los shows de esta gira han sido calificados como los más ambiciosos de The Weeknd hasta la fecha. Combinando recursos del cine y del teatro, su narrativa en vivo ofrece una experiencia que se sitúa entre una noche de club y una obra conceptual, siempre acompañada de sus clásicos y canciones de sus dos trabajos más recientes. Además, este tour es el primero en integrar tecnología 3.0 para ofrecer una experiencia única. The Weeknd ha unido fuerzas con la plataforma de blockchain Binance, que patrocina el tour y con la que ha lanzado una colección exclusiva de NFTs y merchandising diseñado conjuntamente.