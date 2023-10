El líder de Catupecu Machu dijo lo que todos piensan de Milei en un show: "A ese no"

Fernando Ruíz Díaz, líder de Catupecu Machu, frenó un recital en Corrientes para hablar con su público sobre la candidatura presidencial de Javier Milei. El comentario del músico que se volvió viral en las redes sociales.

Fernando Ruíz Díaz es un cantante y guitarrista argentino de 54 años que lidera la icónica banda Catupecu Machu desde 1997. Uno de los recitales más recientes fue en un festival organizado en la provincia de Corrientes, donde frenó todo para realizar un fuerte pedido a su público sobre la candidatura de Javier Milei que horas más tarde trascendió en las redes sociales.

El domingo 15 de octubre, Catupecu Machu estuvo a cargo del cierre del Taragüi Rock, el festival que tuvo lugar en Corrientes en el Corsódromo "Nolo Alias". Después de terminar una canción, Fernando Ruíz Díaz, su líder, se dispuso a hablar con el público para brindar unas palabras ajenas a lo musical.

"Yo tengo una hermana con síndrome de Down, que en la jerga se dice 'mogólico', y hay un candidato que insulta a la gente diciendo '¿vos sos mogólico?' Puede ser presidente ese chabón...", lanzó en referencia a los repudiables dichos de Javier Milei, el candidato a presidente de la Nación por La Libertad Avanza. El público respondió con aplausos y gritos ensordecedores, y Ruíz Díaz continuó con su descargo.

"No estoy hablando de política, no me gustan ninguno de los cinco, pero a ese no, boludo... mogólico como insulto no, reivindicar la dictadura no. Enojate con quien quieras, pero no seas pelotudo", añadió el también líder de la banda Vanthra desde el 2012. El video de este momento se volvió viral en las redes sociales y fue compartido por una mujer en Twitter que quiso publicarlo en TikTok y según contó, se lo eliminaron por "discurso y muestra de odio". "Vamos como 40 pasos atrás, tengo una hija de 10 años, con todos los derechos que lograron las mujeres... De los cinco candidatos, hay uno que no eh", culminó.

Luciano Pereyra frenó su recital en el Movistar Arena y lo dijo: "Yo hice"

Luciano Pereyra es uno de los artistas más reconocidos de la Argentina que con más de 25 años de carrera continúa con sus compromisos laborales en el mundo de la música. En las últimas horas, el cantante de 42 años se presentó en el Movistar Arena y uno de los momentos del recital fue muy comentado en las redes sociales por haber frenado repentinamente el show.

Bajo la gira "Hasta El Alma Tour", Luciano Pereyra se encuentra brindando recitales en los distintos lugares de país y comenzó en el Movistar Arena el viernes 13 de octubre. En medio del evento, el cantante interactuó con su público de una manera dinámica a tal punto de que las miles de personas que fueron a verlo quedaron en silencio para presenciar una situación muy particular.

Es que una mujer le propuso matrimonio a su pareja y el artista ya sabía de esta situación, por lo que brindó unas palabras. "¿Vos le querés proponer casamiento a Miguel? ¿Tenés la alianza ahí?", preguntó Luciano. Al darse cuenta de que tenía hasta el anillo de compromiso, todos comenzaron a gritar eufóricamente. En ese momento, abandonó su rol de músico en el escenario para oficiar de cura y casarlos.

"Yo hice de cura en un momento. El padre Joaquín en Esperanza mía", recordó Pereyra sobre la novela protagonizada por Lali Espósito y Mariano Martínez que se emitió en El Trece en el año 2015 donde participó en algunos episodios. "Miguel ¿acepta por esposa a la señora Rocío? ¡Decí que sí, Miguel! ¡Que toda la gente te vea!", expresó el músico en un momento que causó sensaciones en el público y fue comentado en las redes sociales.