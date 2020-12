Receta del vitel toné para Navidad: ingredientes y cómo hacer la salsa

No hay dudas que, cuando llega el fin de año y comienzan a presentarse las reuniones para Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, el clásico vitel toné siempre dice presente. No sólo por ser una de las principales recetas navideñas que no puede faltar en las mesas durante el mes de diciembre, sino también porque es un plato muy fresco que puede servir para la temporada de calor que se dará inicio.

Para quienes son fanáticos del vitel toné, un clásico de clásicos en la Navidad de nuestro país, la receta se podrá repetir durante el año y no es necesario esperar hasta el 24 de diciembre para traerlo a la mesa. Además es una gran manera de seguir comiendo carne, de manera mucho más fresca, en una época del año donde las altas temperaturas le ponen pausa a otras comidas mucho más pesadas.

Ingredientes del vitel toné (para 1 peceto)

1 peceto de 1,5kg. aprox.

2 vasos de vino blanco

1 caldito de carne

1 hoja de laurel

1 lata de atún

2 yemas de huevo duro

2 cdas. de aceite de oliva

3-4 anchoas

1 cda. de vinagre

Jugo de medio limón

1 cda. de mostaza

2-3 cdas. de mayonesa

1 cda. de alcaparras + alcaparras extras para decorar

El paso a paso de la receta

1. Marinar el peceto en los dos vasos de vino durante toda la noche. Si bien este paso se puede evitar, es recomendable para que la carne quede bien esponjosa y, por supuesto, mucho más sabrosa.

2. Pasado ese tiempo, atar el peceto para que conserve su forma redonda. De esta manera se conservarán mejor, además de su figura, los jugos y líquidos de su interior.

3. Hervir el peceto en el caldo por una hora en olla común o 40 minutos en olla a presión. Dejar enfriar también en el caldo.

4. Al mismo tiempo, poner en la licuadora un cucharón grande del caldo en el que se hizo el peceto junto con las dos yemas de huevo duro, el atún, las anchoas, las dos cucharadas de aceite de oliva, la cucharada de vinagre, el jugo de limón, la mostaza, la mayonesa y la cucharada de alcaparras. Licuar todos los ingredientes hasta obtener una crema fina.

5. Cortar el peceto (fino o grueso, a gusto).

6. Acomodar en una fuente y bañar con la salsa de atún y anchoas. Desparramar las alcaparras por arriba y a disfrutar.

