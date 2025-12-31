La torta invertida de peras es ideal para el mate.

La torta invertida de peras es una excelente opción para preparar y disfrutar durante el feriado del 1 de enero, acompañando una ronda de mates en un clima relajado y familiar. Su combinación de frutas caramelizadas y bizcochuelo húmedo la convierte en un clásico casero ideal para compartir, sin resultar pesada después de las comidas de las fiestas. Además, es una preparación que se adapta muy bien a ese día tranquilo, donde se buscan recetas ricas pero sin demasiadas complicaciones.

Uno de los grandes beneficios de la torta invertida de peras es su practicidad y facilidad de preparación. No requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, y se puede hacer en pocos pasos; las peras aportan humedad y dulzor natural, lo que reduce la necesidad de rellenos o decoraciones elaboradas.

Se trata de una torta que suele gustar a todos, ya que su sabor es suave y equilibrado. Las peras cocidas se integran muy bien con la masa, creando una textura tierna y un aroma irresistible. Se puede servir tibia o fría, sola o con un poco de crema, y se conserva bien para el día siguiente.

Receta de torta invertida de peras

Ingredientes

3 o 4 peras maduras pero firmes

60 g de manteca (para la base)

100 g de azúcar (para el caramelo)

100 g de manteca blanda

150 g de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de harina leudante

120 ml de leche

1 pizca de sal

Opcional: canela o jengibre en polvo

Invertida de peras.

Paso a paso