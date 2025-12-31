La torta invertida de peras es una excelente opción para preparar y disfrutar durante el feriado del 1 de enero, acompañando una ronda de mates en un clima relajado y familiar. Su combinación de frutas caramelizadas y bizcochuelo húmedo la convierte en un clásico casero ideal para compartir, sin resultar pesada después de las comidas de las fiestas. Además, es una preparación que se adapta muy bien a ese día tranquilo, donde se buscan recetas ricas pero sin demasiadas complicaciones.
Uno de los grandes beneficios de la torta invertida de peras es su practicidad y facilidad de preparación. No requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, y se puede hacer en pocos pasos; las peras aportan humedad y dulzor natural, lo que reduce la necesidad de rellenos o decoraciones elaboradas.
Se trata de una torta que suele gustar a todos, ya que su sabor es suave y equilibrado. Las peras cocidas se integran muy bien con la masa, creando una textura tierna y un aroma irresistible. Se puede servir tibia o fría, sola o con un poco de crema, y se conserva bien para el día siguiente.
Receta de torta invertida de peras
Ingredientes
-
3 o 4 peras maduras pero firmes
-
60 g de manteca (para la base)
-
100 g de azúcar (para el caramelo)
-
100 g de manteca blanda
-
150 g de azúcar
-
2 huevos
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
200 g de harina leudante
-
120 ml de leche
-
1 pizca de sal
-
Opcional: canela o jengibre en polvo
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde redondo o rectangular.
-
En una sartén o directamente en el molde, derretir los 60 g de manteca junto con los 100 g de azúcar hasta formar un caramelo claro.
-
Volcar el caramelo en la base del molde y distribuirlo de manera pareja.
-
Pelar las peras, cortarlas en mitades o gajos y acomodarlas sobre el caramelo. Si se desea, espolvorear con un poco de canela.
-
En un bol, batir la manteca blanda con los 150 g de azúcar hasta obtener una crema suave y clara.
-
Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación, y sumar la esencia de vainilla.
-
Incorporar la harina con la pizca de sal, alternando con la leche, mezclando suavemente hasta lograr una masa homogénea.
-
Volcar la preparación sobre las peras y emparejar la superficie.
-
Hornear durante 40 a 50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
-
Retirar del horno, dejar reposar unos 10 minutos y desmoldar con cuidado, dando vuelta el molde para que las peras queden arriba.