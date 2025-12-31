EN VIVO
Receta de torta invertida de peras: el paso a paso fácil y rápido

La torta invertida es fácil y rápida de hacer y el resultado suele gustar a las mayorías. Al contener fruta, se genera un equilibrio entre lo dulce y lo ácido que le da un toque diferente en el sabor.

31 de diciembre, 2025 | 16.54

La torta invertida de peras es una excelente opción para preparar y disfrutar durante el feriado del 1 de enero, acompañando una ronda de mates en un clima relajado y familiar. Su combinación de frutas caramelizadas y bizcochuelo húmedo la convierte en un clásico casero ideal para compartir, sin resultar pesada después de las comidas de las fiestas. Además, es una preparación que se adapta muy bien a ese día tranquilo, donde se buscan recetas ricas pero sin demasiadas complicaciones.

Uno de los grandes beneficios de la torta invertida de peras es su practicidad y facilidad de preparación. No requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, y se puede hacer en pocos pasos; las peras aportan humedad y dulzor natural, lo que reduce la necesidad de rellenos o decoraciones elaboradas. 

Se trata de una torta que suele gustar a todos, ya que su sabor es suave y equilibrado. Las peras cocidas se integran muy bien con la masa, creando una textura tierna y un aroma irresistible. Se puede servir tibia o fría, sola o con un poco de crema, y se conserva bien para el día siguiente. 

Receta de torta invertida de peras

Ingredientes

  • 3 o 4 peras maduras pero firmes

  • 60 g de manteca (para la base)

  • 100 g de azúcar (para el caramelo)

  • 100 g de manteca blanda

  • 150 g de azúcar

  • 2 huevos

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 200 g de harina leudante

  • 120 ml de leche

  • 1 pizca de sal

  • Opcional: canela o jengibre en polvo

Invertida de peras.

Paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde redondo o rectangular.

  2. En una sartén o directamente en el molde, derretir los 60 g de manteca junto con los 100 g de azúcar hasta formar un caramelo claro.

  3. Volcar el caramelo en la base del molde y distribuirlo de manera pareja.

  4. Pelar las peras, cortarlas en mitades o gajos y acomodarlas sobre el caramelo. Si se desea, espolvorear con un poco de canela.

  5. En un bol, batir la manteca blanda con los 150 g de azúcar hasta obtener una crema suave y clara.

  6. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación, y sumar la esencia de vainilla.

  7. Incorporar la harina con la pizca de sal, alternando con la leche, mezclando suavemente hasta lograr una masa homogénea.

  8. Volcar la preparación sobre las peras y emparejar la superficie.

  9. Hornear durante 40 a 50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

  10. Retirar del horno, dejar reposar unos 10 minutos y desmoldar con cuidado, dando vuelta el molde para que las peras queden arriba.

