Receta de sanguches hechos con tapas de empanadas.

Los sanguchitos hechos con tapas de empanadas son una opción práctica y original para preparar este clásico de manera más rápida y sencilla. Al utilizar tapas ya listas, se reduce considerablemente el tiempo de elaboración, lo que los convierte en una alternativa ideal para resolver una picada, un cumpleaños o una reunión improvisada sin resignar sabor.

Si bien no tienen la esponjosidad característica del pan de miga tradicional, el resultado final es igualmente muy tentador. Al cocinarse, las tapas de empanadas aportan una textura más crocante, que combina a la perfección con distintos rellenos como jamón y queso, pollo, vegetales o versiones más gourmet.

Esta variante permite además jugar con sabores y presentaciones, logrando bocados distintos pero igual de ricos. Los sanguchitos con tapas de empanadas demuestran que, con pequeños cambios, se pueden obtener resultados prácticos y originales, ideales para quienes buscan opciones fáciles sin dejar de sorprender.

Receta de sanguche de jamón y queso con tapas de empanadas

Ingredientes

Tapas de empanadas

Jamón cocido

Queso de máquina o mozzarella

Manteca o aceite

Preparación

Cocinar las tapas en una sartén apenas enmantecada, dorándolas de ambos lados. Retirarlas y dejarlas entibiar. Rellenar con jamón y queso. Volver a llevar a la sartén unos minutos hasta que el queso se derrita.

Sandwich tradicional.

Receta de sanguche de pollo y queso crema con tapas de empanadas

Ingredientes

Tapas de empanadas

Pechuga de pollo cocida y desmenuzada

Queso crema

Sal y pimienta

Limón o hierbas a gusto

Preparación

Dorar las tapas en sartén o horno. Mezclar el pollo con queso crema, sal, pimienta y unas gotas de limón. Rellenar las tapas y cerrar tipo sándwich.

Receta de sanguches de verdura y queso hecho con tapas de empanadas

Ingredientes

Tapas de empanadas

Espinaca salteada

Queso cremoso

Ajo picado

Sal y pimienta

Preparación