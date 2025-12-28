Postre frutal y fresco, ideal para llevar a Año Nuevo: el paso a paso

La mesa dulce es fundamental en la celebración de Año Nuevo.

La pavlova es una excelente opción para la mesa de Año Nuevo, especialmente teniendo en cuenta que en Buenos Aires se esperan temperaturas cercanas a los 40° este 31 de diciembre. Su combinación de merengue crocante por fuera y suave por dentro, con crema liviana y frutas frescas, la convierte en un postre refrescante y liviano, ideal para cerrar una comida festiva sin resultar pesada.

Las celebraciones de fin de año suelen girar en torno a la mesa y a los platos compartidos, que funcionan como punto de encuentro entre familia y amigos. La comida cumple un rol central no solo por el sabor, sino también por el clima que genera: invita a quedarse, conversar y brindar juntos. En ese contexto, los postres frescos y frutales ganan protagonismo frente a opciones más densas, adaptándose mejor al calor y a las ganas de algo dulce pero liviano.

En particular, la pavlova se destaca por su versatilidad y su presencia elegante, que suma atractivo a la mesa sin requerir ingredientes complejos. Puede adaptarse con distintas frutas de estación, como frutillas, duraznos, mango o frutos rojos, y prepararse con anticipación, lo que facilita la organización. Así, este clásico se convierte en una opción práctica, fresca y deliciosa para despedir el año y recibir el nuevo de la mejor manera.

Receta tradicional de pavlova

Ingredientes para el merengue

4 claras de huevo a temperatura ambiente

200 g de azúcar

1 cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de maicena

Ingredientes para la cobertura

250 ml de crema de leche bien fría

2 cucharadas de azúcar impalpable

Frutas frescas a gusto (frutillas, kiwi, arándanos, mango, duraznos, etc.)

Pavlova.

Paso a paso