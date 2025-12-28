Postre frutal y fresco, ideal para llevar a Año Nuevo: el paso a paso

La pavlova es una excelente opción para la mesa de Año Nuevo, especialmente teniendo en cuenta que en Buenos Aires se esperan temperaturas cercanas a los 40° este 31 de diciembre. Su combinación de merengue crocante por fuera y suave por dentro, con crema liviana y frutas frescas, la convierte en un postre refrescante y liviano, ideal para cerrar una comida festiva sin resultar pesada.
Las celebraciones de fin de año suelen girar en torno a la mesa y a los platos compartidos, que funcionan como punto de encuentro entre familia y amigos. La comida cumple un rol central no solo por el sabor, sino también por el clima que genera: invita a quedarse, conversar y brindar juntos. En ese contexto, los postres frescos y frutales ganan protagonismo frente a opciones más densas, adaptándose mejor al calor y a las ganas de algo dulce pero liviano.
En particular, la pavlova se destaca por su versatilidad y su presencia elegante, que suma atractivo a la mesa sin requerir ingredientes complejos. Puede adaptarse con distintas frutas de estación, como frutillas, duraznos, mango o frutos rojos, y prepararse con anticipación, lo que facilita la organización. Así, este clásico se convierte en una opción práctica, fresca y deliciosa para despedir el año y recibir el nuevo de la mejor manera.
Receta tradicional de pavlova
Ingredientes para el merengue
-
4 claras de huevo a temperatura ambiente
-
200 g de azúcar
-
1 cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
1 cucharadita de maicena
Ingredientes para la cobertura
-
250 ml de crema de leche bien fría
-
2 cucharadas de azúcar impalpable
-
Frutas frescas a gusto (frutillas, kiwi, arándanos, mango, duraznos, etc.)
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 120-130 °C y forrar una placa con papel manteca.
-
Batir las claras a velocidad media hasta que comiencen a espumar.
-
Agregar el azúcar de a poco, en forma de lluvia, batiendo a velocidad alta hasta obtener un merengue firme, brillante y que forme picos sostenidos.
-
Incorporar la esencia de vainilla, el vinagre o jugo de limón y la maicena, mezclando suavemente con movimientos envolventes.
-
Colocar el merengue sobre la placa formando un círculo o disco, creando un pequeño hueco en el centro para el relleno.
-
Llevar al horno y cocinar durante 1 hora y 15 minutos a 1 hora y 30 minutos, sin abrir el horno.
-
Apagar el horno y dejar la pavlova adentro con la puerta entreabierta hasta que se enfríe completamente (esto evita que se quiebre).
-
Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta que esté firme.
-
Colocar la crema sobre la pavlova ya fría y decorar con frutas frescas justo antes de servir.