Insólito: Jorge Lanata se enojó por perder con Bake Off y acusó al kirchnerismo

El conductor Jorge Lanata volvió a mostrar su frustración por perder en el rating ante Bake Off en una charla con Alfredo Leuco y apuntó contra los "trolls K".

El periodista ultramacrista regresó hace algunas semanas a la pantalla de El Trece con PPT Box, el nuevo formato de su programa de operaciones contra el kirchnerismo, y lejos de ser un éxito no deja de perder cada semana en las mediciones.

Al parecer la situación no la lleva muy bien, ya que en una entrevista con Leuco en TN, se quejó de supuestos ataques mediáticos desde las redes sociales y los medios de comunicación públicos. "Después de todo lo que nos hicieron, Alfredo. Nos hicieron 6, 7, 8; a mí me ponían un partido de Boca y uno de River cada fin de semana para ver si me ganaban", comenzó.

Y remató: "Ahora los trolls K apoyan un programa que hacen tortas para que no me vean a mí, es tonto, es ridículo".

El pasado domingo, PPT rondó los 10,7 puntos de audiencia y no pudo con Por el mundo, con Marley, que alcanzó los 12,4 puntos de audiencia. Ese mismo número fue el piso de la competencia de pasteleros que cada domingo es furor en las redes sociales, que escaló hasta los 14,2 puntos.

El periodista ultramacrista apuntó contra sus competidores en el primer programa del año y aseguró que le "deprime competir contra una torta o contra un bebé (en relación a Mirko, el hijo de Marley)“, sin embargo, parece que sus rivales son más fuerte de lo que él pensaba.