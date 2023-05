¿Qué pasa si cancelo un pedido de Rappi?

Hay una serie de pasos establecidos para seguir al momento de cancelar un pedido en la app de delivery Rappi y en algunos casos la devolución no es posible. Todo lo que hay que tener en cuenta.

Cuando se cancela un pedido en la app de delivery Rappi, el usuario puede obtener el reembolso total de su dinero si sigue los pasos correctos. Para cancelar una compra, el usuario debe ir al "Historial de pedidos" dentro de "Mi perfil" y seguir los pasos según el estado del envío.

Si la orden aún se encuentra en poder del Aliado Comercial y todavía no se despachó, el usuario debe buscar el botón "Cancelar compra". Si no está disponible, debe elegir "Necesito ayuda" > "Tengo un problema con el producto" > "Quiero cancelar la compra" y escribir un mensaje para abrir un reclamo. Si el pedido no se despachó, se cancelará la compra. Si la orden ya se despachó, el usuario puede rechazarla cuando llegue y comunicarse con soporte siguiendo los pasos proporcionados por la plataforma.

En caso de que el usuario no efectúe la cancelación en el tiempo estipulado, estará obligado a abonar la totalidad de la orden, es decir, el 100% del monto correspondiente al pago en concepto de costo de envío y valor de los productos. El importe que se cobrará por la cancelación de la orden se mostrará al usuario antes de que concrete dicha solicitud a través de la plataforma.

Qué pasa en el caso de que se trate de una devolución

Si corresponde una devolución, Rappi efectuará en una primera instancia cualquier devolución a través de Créditos de la plataforma, los cuales se abonarán directamente a la cuenta del usuario. Si el usuario prefiere la devolución del dinero entregado, puede señalarlo a soporte y se procederá a la devolución del dinero del servicio, a la tarjeta utilizada para efectuar la compra, en caso de que ese haya sido el método de pago elegido. El plazo para la devolución puede extenderse a aproximadamente veinte (20) días hábiles desde que se efectúa la devolución.

Sin embargo, hay ciertas cosas que no se pueden devolver, como los productos que sean preparados especialmente para el usuario y según sus comentarios y/o indicaciones, los pedidos realizados dentro de la vertical "Restaurantes" que contengan comidas preparadas y todos los productos que contengan y/o estén relacionados con medicamentos de cualquier índole.

No todas las devoluciones de pedidos de Rappi son posibles.

Es importante que los usuarios se informen sobre estas limitaciones, restricciones y penalidades antes de realizar la solicitud del servicio de cadetería y posterior cancelación a través de la plataforma Rappi. De esta manera, evitarán tener que abonar el 100% del monto correspondiente al pago en concepto de costo de envío y valor de los productos en caso de no efectuar la cancelación en el tiempo estipulado.