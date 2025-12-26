Tenembaum contó cómo es Santilli y lo destrozó en vivo: "Chantada".

El periodista Ernesto Tenembaum destrozó al ministro del Interior, Diego Santilli, al revelar los detalles de la última entrevista que mantuvieron, la cual marcó el fin de la relación profesional entre ambos.

En su programa en Radio con Vos, Tenembaum relató el momento exacto en que Santilli quedó en "offside" tras repetir una de sus frases de cabecera sobre la economía y la inflación, pero sin tener un solo dato para respaldarla. Según el periodista, el episodio dejó en evidencia lo que definió sin vueltas como una "chantada".

El conductor recordó que el conflicto se originó cuando Santilli insistía con la idea de que el gobierno anterior emitía sin control. "La última vez que hablé con Santilli él venía diciendo 'es que este gobierno empapela billetes' y así se explica la inflación", comenzó relatando Tenembaum. El periodista decidió interrumpir al periodista para pedirle precisiones: "Yo sabía que había bajado la cantidad de emisión. Entonces le digo 'che, ¿empapela cuánto?'. 'Vos decís que empapela billetes, ¿cuánto?'".

La respuesta del ahora ministro del Interior no fue una cifra ni un argumento económico, sino una evasiva nerviosa ante la falta de papeles. "Y empezó una sanata... le digo, 'vos dijiste que empapela billetes, no lo dije yo. ¿Cuánto empapela? ¿Aumentó?'. Y me tira: 'Bueno, no me enfieres con preguntas'", contó Tenembaum. Para el periodista, la situación fue reveladora: "La pregunta era elemental. Y no tenía la más puta idea".

Las "chantadas" de Santilli

El desenlace de aquel papelón al aire fue el silencio de radio por parte del exdiputado. "Tuvo repercusiones y nunca más me atendió", explicó Tenembaum, quien cerró su anécdota con una definición lapidaria sobre el perfil político de Santilli: "En cualquier caso, eso de Santilli es un tic que es muy gracioso. Yo cada vez que escucho a Santilli sé dónde está la chantada".