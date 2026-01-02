Rolando Graña desarticuló la peor mentira de Adorni.

El periodista Rolando Graña dedicó parte de su programa en Radio Splendid a exponer las contradicciones del gobierno de Javier Milei respecto al ajuste en el área más sensible: la discapacidad. Con datos, el conductor desmintió categóricamente a Manuel Adorni, quien intentó instalar que no habrá quita de beneficios, y recordó el historial de fake news que el funcionario utilizó para justificar la motosierra.

"Ayer el Gobierno intentó decir que ellos no van a cortar pensiones. Y uno dice 'che, hermano', otra vez Adorni mintiendo", arrancó Graña, indignado por la repetición de la estrategia oficialista de negar la realidad.

Para graficar la falta de credibilidad del funcionario, Graña recordó uno de los episodios más vergonzosos de la gestión: "Es el mismo, acuérdense, que sacaba la foto de la radiografía del perro para mentir y decir que habían dado una pensión por discapacidad con una foto de un perro".

El periodista remarcó que aquella operación mediática no fue un error, sino una maniobra deliberada. "Él sabía que era mentira. Lo desmintió Daniel Arroyo, pero también se lo había desmentido el propio Diego Spagnuolo en uno de sus ya célebres audios", explicó. Según Graña, este comportamiento es premiado dentro de la lógica libertaria: "Mintió a sabiendas. Esto es lo que le encanta al Gobierno. Mintió a sabiendas y después lo ascendieron a jefe de Gabinete".

El documento del FMI que confirma el ajuste

Finalmente, el conductor contrastó la palabra de Adorni con los papeles firmados por el propio Gobierno. Mientras el funcionario asegura ante las cámaras que "no vamos a cortar ninguna pensión", la hoja de ruta económica dice lo contrario. "Sin embargo, en los objetivos que le habían presentado al Fondo Monetario Internacional para el 2026 figuraba un drástico recorte en las pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad", reveló Graña.