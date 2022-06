Repudiable cruce de Feinmann con una docente trans por el lenguaje inclusivo: "Esas tonterías"

El periodista cuestionó los métodos de enseñanza de la docente y la acusó "replicar tonterías" frente a los niños.

Tras la resolución del Gobierno porteño que prohibió el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad, Eduardo Feinmann protagonizó un repudiable cruce con una docente trans que brinda clases hablando exclusivamente en inclusivo. Durante la entrevista, el periodista interrumpió a su invitada en repetidas ocasiones y no le permitió cerrar sus ideas.

El hecho sucedió en Radio Mitre, durante el programa que Feinmann conduce por esta emisora. En una de las más reciente entregas, el periodista entrevistó a Cristina Monserrat, una docente trans que brindó una clase exclusivamente en inclusivo en la Escuela Normal 6 de la Ciudad de Buenos Aires en protesta a la medida de Horacio Rodríguez Larreta.

"Cuenteme una cosa, por ejemplo, a un trabajador masculino que es gasista, ¿por qué no lo llama gasisto?", comenzó el diálogo Feinmann. “Y bueno eso porque el uso del idioma es una práctica viva, dinámica que surge del uso. Y al gasista masculino se lo llama así que es una de las excepciones”, replicó Monserrat y el conductor volvió a apuntar: "¿Y entonces por qué femenino?".

"Y, la verdad es que no soy docente de lengua como para explicar eso, el idioma es un hecho que se da socialmente", continuó la docente, pero no conformó a Feinmann, quien empezó a cuestionar su rol como educadora. "Entonces ¿cómo vas a dar clases de lenguaje inclusivo? Yo por ejemplo soy periodista, en femenino. ¿Debería ser periodisto?. La capilla ardiente, por ejemplo, ¿usted le va a enseñar a los chicos que debería ser 'Capilla ardienta'?", indagó el conductor de Radio Mitre.

"No sé porque no doy religión. No sé qué es una capilla ardiente", contestó la docente sobre la acusación de Feinmann. "Ah, no tiene idea. Mire usted. ¿Y usted le va a enseñar a los chicos en serio Cristina?", lanzó el periodista en tono despectivo hacia su invitada, pero ella no se dejó pasar por encima.

"Yo lo que les estoy enseñando es otra cosa", aseguró la invitada y dio algunos ejemplos de lo que suele hablar en sus clases. Por ejemplo lo que tengo que dar hoy es la década infame y lo que les voy a enseñar es la prohibición de las identidades trans que se dio en el año 1932 cuando, por seguir las influencias del fascismo en Europa y en nazismo en Alemania, se incluyo en lo delitos policiales la pena de hasta 30 días por utilizar ropa del 'sexo opuesto'", aseguró Cristina Monserrat sobre el contenido que da en sus clases.

Luego de esta contundente declaración de su invitada, Eduardo Feinmann quiso quedarse con la última palabra y dio un ejemplo burdo que la docente supo refutar con gran rapidez. "Ah, usted enseña historia. Entonces usted debe saber por que hizo Perón, por ejemplo, en 1943. ¿Sabe que existió una directiva, la 6869 del año 43’, del cual era parte Perón, en donde se prohibió el uso del lunfardo?", dijo Feinmann y Cristina replicó: "Si, obviamente todo en un contexto histórico. No existía el reclamo por el lenguaje inclusivo. También enseño que en la década del 30 en la España fascista con sus aliados Hitler y Mussolini se prohibió el catalán, una lengua más antigua que el castellano. Asique no me sorprende que los discípulos de Erich Priebke nos quieran prohibir el lenguaje inclusivo".

"¿Y quiénes son esos discípulos?", la apuró Feinmann. "Gente que tiene una corriente de pensamiento… ", empezó a decir la docente pero no pudo continuar: "¿Pero quiénes, quiénes son?", interrumpió Feinmann sin dejar que la entrevistada termine su idea. “Y bueno, vaya a la Feria del Libro y vea quiénes son los que aplauden a Laje, ahí los va a encontrar. Yo soy profesora, no periodista. Investíguelo usted", replicó Monserrat ya visiblemente enojada.

Como último recurso, Eduardo Feinmann quiso criticar los métodos de enseñanza de su invitada y los contenidos que brindaba en cada clase: "Profesora, no sería mejor que usted les enseñe a los chicos en el colegio, en vez de hablar tanto con chiques y esas tonterías, no sería mejor que les enseñe a que estudien, trabajen, ayuden…". "Sí, por supuesto. También les enseño a que desobedezcan las órdenes que violan los derechos humanos. Soy una mujer de derecho, soy abogada. Me recibí en la UBA. Enseño derechos y enseño derechos humanos. Enseño democracia, enseño libertad de expresión y diversidad cultural", sentenció Cristina Monserrat.

Eduardo Feinmann celebró la prohibición del lenguaje inclusivo

Eduardo Feinmann no se contuvo hasta su programa en LN+ y expresó todo su apoyo en Radio Mitre a la medida de Horacio Rodríguez Larreta. “No más ‘chiques’, no más ‘todes’, ni ‘amigues’ ni ‘diputades’ en la Ciudad de Buenos Aires. Muy buena la normativa de la Ciudad, de la ministra Acuña y del jefe de gobierno Rodríguez Larreta. La normativa fue enviada a todos los colegios y a todos los maestros y directores de la Ciudad de Buenos Aires”, comenzó el conductor.

Feinmann explicó que la resolución “busca ordenar el uso del lenguaje en las escuelas de la Ciudad para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes” y que, en ese sentido, “regula la utilización de la e, la x y el arroba por parte de los docentes”. “Dice que deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las obligaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”, continuó el periodista, que planteó: “No es tan difícil”.

“Aplica únicamente a los contenidos que dan los docentes en clases al material que se le entrega a los estudiantes y a los documentos oficiales de los establecimientos educativos”, siguió Feinmann, a la vez que indicó que la Real Academia Española (RAE) “sostiene que el uso del @, la e o la x como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español”.

“Se terminó el chiques, el todes, el amigues, diputades y todas esas pelotudeces que dicen los docentes. En las aulas de la Ciudad de Buenos Aires eso se terminó”, cerró Feinmann.