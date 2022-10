Guido Kaczka abrió un debate en La 100 y se indignó por un comentario

A través de su programa radial, Guido Kaczka se descolocó tras escuchar el comentario de su compañera Claudia Fontán.

Guido Kaczka realizó una dinámica propuesta mediante su ciclo radial No todo está dicho que conduce por La 100. Junto a Claudia Fontán, una de sus compañeras, abrió un debate interesante en el marco de una fecha importante y recibió un comentario que no le gustó para nada.

Por fuera de su labor como conductor y productor de El Trece con Los 8 Escalones, Guido Kaczka llevó adelante su programa matutino en La 100 en el Día Mundial del Limón, que se celebró el martes 4 de octubre. En ese contexto, todos admitieron que usan la fruta para todo tipo de comidas, pero lo dicho por "La Gunda" lo desconcertó.

"Número uno el limón. La rayadura del limón me gusta mucho", indicó Fontán. En ese momento, se le cambió la cara por completo, la interrumpió y expresó: "No, la rayadura de limón no. La cáscara del limón no". "Es el aceite esencial del limón", se defendió la actriz que integra el ciclo de Guido y fue participante de MasterChef Celebrity.

"La cáscara es todo, también compone una parte blanca que es muy amarga", añadíó. Frente a este comentario, el conductor empezó a burlarse en tono irónico generándose una risa grupal: "Ay, escalón número seis bioquímica. Pero es al revés, la parte más amarguita es la amarilla nena".

Desgarrador relato de una participante de Los Ocho Escalones que conmovió a Guido Kaczka

Una concursante de Los Ocho Escalones causó emoción en Guido Kaczka y en todos los presentes en el estudio de televisión al relatar la dura enfermedad que atraviesa su padre. La joven aseguró que destinaría el premio de un millón de pesos, en caso de ganarlo, a los tratamientos que su progenitor necesita para tener una mejor calidad de vida.

Julieta tiene 23 años y anotó a sus padres hace más de un año para que acudan a Los Ochos Escalones del Millón, ya que ambos poseen amplios conocimientos sobre cultura general. "Pero me llamaron a mí. Hice 80% en el cuestionario. Con el millón tendría que hacer un montón de cosas, pero quiero ayudar a mis viejos", enunció la concursante ante la consulta de Kaczka.

"Viene enfermo hace unos años pero en el último año tuvo un segundo ACV que lo dejó mal. Somos mamá y yo en casa para el día a día, o económico. Quisiera darles una mejor vejez", agregó Julieta, quien también contó que es DJ e invertiría parte del dinero ganado en adquirir el equipamiento necesario para proyectar su labor a un nivel más profesional. "Todos los equipos son muy caros. Quiero empezar a aprender producción, hacer mi música", señaló.

Guido le preguntó a la joven si tenía hermanos, intrigado por la dedicación que notó por parte de ella hacia sus padres. "Sí, tres. Pasa que ellos tiene todos más de 40 años, yo nací después, mamá quería una compañero o compañero para la vejez y, bueno, me tuvieron a mí. Yo vivo con ellos", explicó Julieta. Y cerró: "Estamos los cuatro, pero en el día a día estoy yo".