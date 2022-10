Gritos y amenazas: grave maltrato de un periodista a su compañera en vivo

El repudiable episodio se vivió en la emisora Sol Play 91.5 por parte de Bruno Ballesteros hacia Laura Kretschmen. El video.

Bruno "Colo" Ballesteros protagonizó un momento repudiable al aire mientras desarrollaba su programa de radio en Sol Play FM 91.5. El periodista comenzó a levantar el tono de su voz hacia su compañera Laura Kretschmen hasta que explotó, la hizo callar y amenazó con golpearla con el celular.

El clip del violento episodio se viralizó a través de las redes sociales. Al inicio del video, se lo escucha ya enojado a Ballesteros preguntando "¿fue siempre?", en una charla que estaba vinculada con la violencia y disidencias de género. "No, siempre no", respondió Laura, y gritó: "¡Entonces no fue siempre!".

"Yo te voy a decir una cosa: hay mucha gente y más que nada de tu edad, no es por nada, ni contra los pañuelos verdes ni contra nada, pero son extremistas", expresó el periodista. "Pero un chirlo sí es extremista", indicó Laura. Allí, Ballesteros se salió de las casillas y la intimidó completamente: "¡Pará, dejame! La puta madre, te voy a tirar con el teléfono celular".

Esta situación no se la dejó pasar, por lo que le advirtió que era un violento; "¿Se da cuenta que decir eso a una compañera de trabajo es violencia? En serio se lo digo y con todo el respeto del mundo". Sin importar lo que acababa de suceder al aire, "El Colo" dijo: "Uh... ya está, no hablo más. La verdad que me parece una estupidez lo que acabas de decir".

No solo eso, sino que cuando Krestschmen quiso seguir defendiéndose, Ballesteros la frenó en seco: "Pará ¿Me dejás cerrar? Cállese. En serio te estoy hablando, porque ya me estoy calentando en serio". Distintas personas se manifestaron en las redes sociales para repudiar absolutamente lo sucedido.

Mario Pergolini bajó un programa en Vorterix y sus conductores lo expusieron en vivo

Luego de haber hecho público un comunicado sobre la situación de la radio, llevó adelante la decisión de levantar algunos programas, motivo por el cual sufrió duras críticas en pleno vivo.

La situación de Vorterix y posterior decisión de Mario Pergolini no cayó bien en los empleados damnificados. Uno de los programas que levantó del aire es Todología, bajo la conducción de Victoria Garabal y Matzorama.

"¡El mejor último programa de la historia! Qué horrible decir eso. Ay, lo enojada que estoy", expresó Garabal frente a la decisión de la empresa. "La gente no sabe, es el último programa. Y no por decisión propia", precisaron ambos refiriéndose a la determinación de Pergolini.

"Cuando pisamos Vorterix medio que...", añadió Matzorama, quien dejó entrever la sospecha que tuvo cuando emprendieron este proyecto radial. En este marco, Garabal continuó con su descargo y arremetió directamente contra el ex CQC: "Pensé que iban a cumplir con las cosas o por lo menos no avisarte en el mismo día que ese mismo día es tu último día, me parece un poco bajo".