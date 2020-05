Jorge Lanata salió a defender a Nicolás Wiñazki, tras su cruce con Verónica Lozano

Marina Calabró habló con Jorge Lanata sobre el enfrentamiento entre Nicolás Wiñazki y Verónica Lozano, y logró que el conductor emergiera para defender a su colaborador en "Periodismo para todos".

“No sé qué rollo tiene Lozano contra Nico, pero ahí hay algo más. Lo que ella hizo fue algo feo”, opinó Jorge Lanata, quien se encargó de aclarar que estaba de parte de su aprendiz.

En esa línea, marcó que "es muy difícil equilibrar cuando uno habla como profesional y cuando uno habla como persona". Y añadió: "Yo he contado millones de cosas personales. Cuando hablo, los que están del otro lado los siento al lado mío. Yo los conozco y ellos me conocen, ¿por qué no les voy a contar algo que me pasa?”.

Tras escuchar el audio con la burla de Verónica Lozano, Lanata habló sobre la “militancia de los anticuarentena”. “Tiene un problema con Nico o un problema con lo que Nico contó”.

Finalmente, Marina Calabró aportó el audio donde Wiñazki responde sobre el tema. “Me sorprende lo de Vero, no porque me imite. Eso me causa gracia. Capaz que la afectó la cuarentena. Vero vos sos psicóloga. Lo que hice fue preguntarme lo que está viviendo buena parte de la sociedad y lo que se pregunta buena parte de la sociedad: Hasta cuándo va a durar esto y cómo lo vive la gente. Tal vez Lozano no lo sabe, pero hay gente que la está pasando recontra mal”.