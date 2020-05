Jorge Lanata salió a defender a Nicolás Wiñazki tras la imitación de Verónica Lozano. Pero lo que pudo leerse entre líneas, con su aporte, es el despectivo apodo con el que el conductor de Radio Mitre llama a su colega. Al aire de su programa, quien volverá a Canal 13 con Periodismo Para Todos volvió a hacer énfasis en un sobrenombre que le ha puesto a su aprendiz hace un tiempo: "Foca".

Fue el propio sitio web de la radio en donde pudo observarse la siguiente acotación, por si quedaban dudas: "'No sé qué rollo tiene Lozano contra Nico, pero ahí hay algo más. Lo que ella hizo fue algo feo', opinó Jorge Lanata, quien se encargó de aclarar que estaba de parte de “la Foca”, un apodo con el cual denomina al periodista".

Todo se desencadenó luego de que Wiñazki se lamentara al aire de TN por el nacimiento de su sobrina, a quien no pudo conocer en persona debido al cumplimiento de la cuarentena: “Nació mi sobrina y no sé cuándo la voy a ver. El aislamiento acá va a seguir, falta muchísimo. Perdón por contar algo personal, pero me parece que lo grafica bien. Hoy no vi a mi sobrina, a mi hermana, a mi cuñado. Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la van a ver”.

“Es muy difícil equilibrar cuando uno habla como profesional y cuando uno habla como persona. Yo he contado millones de cosas personales. Cuando hablo, los que están del otro lado los siento al lado mío. Yo los conozco y ellos me conocen, por qué no les voy a contar algo que me pasa?”, agregó Lanata en su descargo, poniéndose del lado de "la Foca".